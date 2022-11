AirPods Pro: Warum Apple weiterhin auf Bluetooth-AAC setzt

Apple will auch in Zukunft auf den AAC-Codec setzen, um per Bluetooth Ohrhörer wie die AirPods Pro mit seinen Geräten zu verbinden. In der Technik stecke noch Potenzial, ließ ein Ingenieur des Akustik-Teams von Apple in einem Interview erkennen. Zugleich gewährte er Einblicke in die Art und Weise, wie der für Apple typische Sound festgelegt wird und was zu akustischen Verbesserungen in den AirPods Pro der zweiten Generationen geführt hat.

Das Geheimnis für den besseren Ton liege im Luftstrom, sagte Esge Andersen dem Magazin What Hifi. Seit elf Jahren arbeitet der Ingenieur bei Apple und hat damit den Aufbau der Sparte für kabellose Kopfhörer, die im Jahr 2016 mit den AirPods ihren Anfang nahm, mit begleitet. Das Ziel bei den AirPods Pro der zweiten Generation sei es gewesen, die Tonqualität der Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max aus dem Jahr 2020 zu miniaturisieren. Tatsächlich haben viele Rezensenten den im September 2022 veröffentlichten neuen AirPods Pro Verbesserungen beim Ton bescheinigt.

Luft nach oben

Um den Luftstrom positiv zu beeinflussen, seien bei den AirPods Pro die Lüftungsschlitze neu positioniert worden. Statt zweier Öffnungen, wovon eine vorn und eine hinten war, gebe es nur noch eine an der Rückseite. Infolge der Änderung seien höhere Töne und der Bass verbessert worden, sagt er.

Andersen gewährt auch Einblicke, wie Apple den für seine Kopfhörer typischen Sound festgelegt hat. So gebe es ein Gremium von "Experten", das über den Klang entscheidet. Es sei mitnichten die Entscheidung eines einzelnen. Hinzu komme, dass es nicht "den" Klang gebe, sondern die Ohrhörer würden für jeden Anwendungsfall und jedes Gerät im Apple-Ecosystem einzeln optimiert.

Eine Hoffnung von Audio-Fans, die sich mit den AirPods Pro des Jahres 2022 nicht erfüllt hat, ist die Unterstützung von Lossless Audio. Zwar bietet Apple den verlustfreien Ton in seinem Musikstreamingdienst Apple Music millionenfach in Songs an. Bislang unterstützt aber kein kabelloser Kopfhörer aus Apples Sortiment die verlustfreie Wiedergabe. Andersen erklärte hierzu, dass die Zuverlässigkeit der Tonübertragung bei Apple Priorität genieße. Gleichzeitig mache man mit dem bislang genutzten Bluetooth-AAC-Codec immer noch große Fortschritte bei der Audioqualität. Ein Wechsel zu einem anderen Codec stünde nicht an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)