AirPods besser orten: Apple bindet Kopfhörer in "Wo ist?"-Netzwerk ein

Verlorene AirPods lassen sich nun deutlich besser wiederfinden: Mit einem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Firmware-Update (Version 4A400) bindet Apple sowohl AirPods Pro als auch AirPods Max automatisch in sein "Wo ist?"-Netzwerk ein. Die True-Wireless-Ohrhörer und die teuren Funk-Bügelkopfhörer senden nach der Installation des Firmware-Updates eine regelmäßig wechselnde Schlüssel-ID per Bluetooth aus, die fremde Apple-Geräte in der Umgebung erfassen und unter Angabe des eigenen Aufenthaltsortes an den "Wo ist?"-Dienst senden.

Fremde iPhones helfen beim Wiederfinden

Der Besitzer der AirPods kann darüber gewöhnlich einen ziemlich genauen Aufenthaltsort seiner Kopfhörer ermitteln, die Technik setzt Apple bereits bei den AirTags ein. Zum Einsatz kommt dafür ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren, sodass weder Apple noch der Besitzer des helfenden iPhones diesen Standort einsehen können. Bislang verzeichneten die AirPods nur ihren letzten Standort in der "Wo ist?"-App, an dem noch eine Verbindung zum eigenen Gerät bestand.

Um die AirPods Pro in der unmittelbaren Umgebung zu orten, spielen diese mit Firmware 4A400 auch dann einen Ton ab, wenn sie in ihrem Ladekästchen stecken – das war bislang nicht der Fall. Nutzer können sich mit iOS 15 außerdem eine Meldung aufs iPhone schicken lassen, wenn sie ihre AirPods zurücklassen.

Verloren-Modus mit Diebstahlabschreckung

Mit der neuen Firmware-Version hält auch der "Verloren"-Modus auf AirPods Pro und AirPods Max Einzug: Der Besitzer kann sich dadurch bei Ortung respektive Fund eine Benachrichtigung schicken lassen. Zudem werden die Kopfhörer an die eigene Apple-ID geknüpft, ein Dieb kann diese so nicht mehr ohne Weiteres frisch einrichten und weiterverwenden. Optional ist es möglich, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzutragen, über die ein ehrlicher Finder den Besitzer kontaktieren kann – auch das kennt man schon von den AirTags.

Auch die AirPods 2 erhalten die neue Firmware 4A400, werden dadurch allerdings nicht in das "Wo ist?"-Netzwerk eingebunden. Zu den Neurungen der Firmware gibt es beim Hersteller keine Angabe.

