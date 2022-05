AirPods helfen Rennfahrer Vettel bei der Suche nach Dieben

Ein Formel-1-Rennfahrer, der sich selbst auf die Jagd nach Dieben seiner Apple-Produkte macht: Diese Szene gab es vor Kurzem im spanischen Barcelona. Wie spanische Medien berichten, halfen Sebastian Vettel seine AirPods und Apples "Wo ist?"-App dabei, einen aus seinem Aston Martin geklauten Rucksack zu tracken, den man sich bei einem kurzen Halt vor einem Hotel gegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem spanischen Grandprix am Sonntag.

AirPods funken ihre Position

"Eine Tasche, die Sebastian Vettel gehört, wurde am Morgen in Barcelona entwendet", so ein Statement seines Teams am Tag der Tat. "Er versuchte noch, mit seinem iPhone seine Ohrhörer zu finden, die sich in der Tasche befanden." Vettel soll sich dazu selbst auf einen elektrischen Scooter geschwungen haben, um die Diebe zu verfolgen. Erst später kamen Polizisten dazu, die zusammen mit dem Formel-1-Fahrer die Verfolgung aufnahmen – sie riefen ihn zudem dazu auf, lieber eine Anzeige auf einer Polizeistation aufzugeben, statt sich selbst an der Suche zu beteiligen.

Vettel ließ sich davon allerdings nicht aufhalten: Er trackte seinen Rucksack weiter. Schließlich wurde er in ein Kurzwarengeschäft geleitet, wo sich die AirPods angeblich befanden. Das taten sie tatsächlich – allerdings ohne den Rucksack. Stattdessen hatten die Diebe die Ohrhörer in einer Blumenvase im Schaufenster entsorgt. Vettel und seine AirPods wurden also wieder vereint, er und sein Rucksack allerdings nicht. "Als [Sebastian] die Ohrhörer gefunden hatte, stellte er fest, dass man sie liegengelassen hatte und er konnte seine gestohlene Tasche nicht mehr finden", so das Team Aston Martin.

Positionsangabe via iPhone

Dass AirPods Teil von Apples "Wo ist?"-Findenetzwerk sind, wissen viele Nutzer nicht – sie nutzen (fremde) iPhones in der Nähe, um ihre Position durchzugeben. Das funktioniert mit AirPods Pro, AirPods 3 sowie den AirPods Max. Die Diebe scheinen dies gewusst zu haben – ihnen war Vettels Rucksack wichtiger als die (an sich selbst nicht billigen) Ohrstöpsel.

Aktuell gibt es eine Art Diebstahlserie unter Formel-1-Fahrern. So wurden in den letzten zehn Monaten neben Vettel noch zwei weitere bekannte Sportler – Lando Norris und Charles Leclerc – bestohlen. Leclerc musste gar den Abgang seiner 300.000 Euro teuren Richard-Mille-Uhr vom Handgelenk beklagen – die hat leider kein "Wo ist?". Vettels Rucksack enthielt neben den AirPods auch noch weitere private Unterlagen inklusive seines Ausweises und seiner Kreditkarten; diese ließ er sofort sperren. Glücklicherweise hatte er sein iPhone in der Hand und nicht in der Tasche.

(bsc)