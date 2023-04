AirPods mit Android & Co: Apple spielt Firmware-Updates vor Ort ein

Apple unterstützt die Verwendung von AirPods mit anderen Betriebssystemen besser: Nutzer von Android, Windows & Co erhalten jetzt die Option, Firmware-Updates direkt im Ladengeschäft installieren zu lassen. Wenn kein Apple-Gerät dafür in der Nähe ist, können Kunden einen Termin für die Aktualisierung in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Apple-Händler vereinbaren, wie der Hersteller in einem aktualisierten, bislang nur auf Englisch vorliegenden Support-Dokument vermerkt. Die Aktualisierung wird nur vor Ort angeboten, einen Einschickservice gibt es nicht.

AirPods als Bluetooth-Headset für Android

Firmware-Updates erhalten AirPods, AirPods Pro und AirPods Max automatisch durch ein gekoppeltes iPhone oder iPad in Bluetooth-Reichweite. Auch Macs mit aktueller Betriebssystemversion können die Aktualisierung durchführen.

Apples True-Wireless-Ohrhörer lassen sich als gewöhnliches Bluetooth-Headset auch mit Android und anderen Betriebssystemen koppeln und zum Musikhören und Telefonieren verwenden. Bestimmte Zusatzfunktionen wie der Wechsel der Verbindung zwischen eigenen Geräten, der Akkuladestand, das Sprachassistenzsystem Siri sowie Dolby Atmos sind nur im Zusammenspiel mit iPhone und anderen Apple-Geräten verfügbar.

Regelmäßige AirPod-Firmware-Updates

Für alle AirPods – außer die allererste Generation – veröffentlicht Apple regelmäßig eine neue Firmware, das jüngste Update auf Version 5E133 ist in der Nacht auf Mittwoch erschienen. Es sorgt laut Apple für Fehlerkorrekturen und "andere Verbesserungen". Ein manuelles Einspielen des Updates ist auch für Besitzer von Apple-Hardware nicht möglich, die Aktualisierung erfolgt stets automatisch, die AirPods müssen dafür in ihrem Ladekästchen stecken.

Bei der Apple-Tochter Beats ist die Firmware-Aktualisierung für Android-Nutzer einfacher: Auf Modellen wie der AirPods-Pro-Alternative Beats Fit Pro lassen sich die Updates einfach über die Beats-App vom Smartphone aus einspielen.

