AirTag-Alternative: Maginon Smart Tags mit "Wo ist?"-Support bei Aldi

Mit Apples "Wo ist?"-Netzwerk kompatible Tracker gibt es derzeit beim Discounter: Aldi Süd verkauft zwei Maginon Smart Tags für knapp 30 Euro, das Paket ist damit günstiger als ein einzelnes AirTag bei Apple, das Angebot gilt auch online. Die Bluetooth-Tracker arbeiten genauso wie AirTags: Fremde iPhones in der Umgebung übermitteln ihren Standort an Apples Server, darüber kann der Besitzer den Aufenthaltsort seines Trackers dann in der auf iPhones, iPads und Macs vorinstallierten "Wo ist?"-App orten.

Ebenso wie in AirTags steckt in den Maginon Smart Tags eine wechselbare Knopfzelle CR2032, die rund ein Jahr lang die Stromversorgung übernimmt. Im Unterschied zu den Apple-Trackern ist ein Loch integriert, um den Tracker direkt etwa am Schlüsselbund befestigen zu können. Den Smart Tags fehlt allerdings Ultrabreitbandfunk, eine zentimetergenaue Suche im Nahbereich ist also nicht möglich. Ein kleiner Lautsprecher ist ebenfalls integriert, laut Hersteller soll er rund 75 Dezibel liefern.

Mit einem Stückpreis von 15 Euro sind die Maginon Smart Tags nicht nur günstiger als AirTags, sondern auch die meisten AirTag-Alternativen anderer Hersteller. Äußerlich wirken sie praktisch baugleich mit den – deutlich teureren – Rollei Smart Tags. Während die Rollei-Tags laut Hersteller gegen Staub und Sprühwasser geschützt sind (IP53) nennt Maginon keine Schutzart. In der Anleitung wird empfohlen, den Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser ganz zu vermeiden. AirTags sind nach IP67 klassifiziert und sollten so auch ein kurzes Eintauchen in Wasser (bis zu 1 Meter Tiefe) überstehen.

Andere günstige AirTag-Alternativen

Nur der Hersteller Atuvos bietet ein ähnlich günstiges Doppelpack an Schlüsselfindern an, die ebenfalls mit Apples "Wo ist?"-Netzwerk kompatibel sind, diese werden über Amazon oft für knapp 30 Euro angeboten.

"Wo ist?"-kompatible Tracker integrieren automatisch Apples Anti-Stalking-Vorkehrungen und sollen deshalb bei Missbrauch auf sich aufmerksam machen. In Zukunft sollen solche Warnungen einer neuen Spezifikation von Apple und Google zufolge Hersteller- und Betriebssystem-übergreifend funktionieren.

(lbe)