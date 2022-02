AirTag-Alternativen: Stalking-Warnton erst nach mehreren Tagen

Apples Stalking-Schutzfunktionen für AirTags greifen bei Trackern von Drittherstellern nicht im gleichen Umfang: Produkte, die in Apples riesiges "Wo ist?"-Netzwerk integriert sind, beginnen erst nach drei Tagen per Tonsignal auf sich aufmerksam zu machen. In Fällen von heimlicher Überwachung oder Stalking können Opfer unter Umständen den Tracker also erst nach mehreren Tagen bemerken.

AirTag-Warton erschallt deutlich früher

Das war bei AirTags ursprünglich auch der Fall, nach massiver Kritik besserte Apple aber per Firmware-Update nach und senkte den Zeitraum für die Tonwarnung auf einen zufälligen Zeitpunkt nach 8 bis 24 Stunden. Der Warnton wird erst abgespielt, wenn der Tracker lange vom Gerät des Besitzers getrennt war – und dann bewegt wird. Dritthersteller warten offenbar auf eine neue Firmware von Apple, sie dürfen sich nur nach einer Zertifizierung im Rahmen von Apples MFi-Programm für Zubehörhersteller in das "Wo ist?"-Netzwerk integrieren. Eine Nachfrage bei Apple, ob eine Verbesserung des Stalking-Schutzes für die AirTag-Alternativen geplant ist, blieb unbeantwortet.

Die Zahl der Accessoires mit "Wo ist?"-Unterstützung ("Find my") ist bislang recht überschaubar, es gibt kleine Tracker für Hosentasche, Geldbeutel sowie feste Integrationen in E-Bikes wie das VanMoof S3 und Rücksäcke sowie inzwischen auch einen Hunde-Tracker. Alle in Apples "Wo ist?"-Netzwerk eingebundenen Tracker lassen sich ebenso wie AirTags (und neuere AirPods) mithilfe fremder iPhones orten, das funktioniert in Städten meist sehr präzise.

Warnhinweise nur auf iPhones

New York hat jüngst vor einer "Tracking-Bedrohung" durch AirTags & Co gewarnt und Bürger dazu angehalten, auf "unbekanntes Piepsen" in der Umgebung zu achten. iPhone-Nutzer erhalten ab (iOS 14.5) einen Warnhinweis, wenn sich ein fremdes AirTag oder ein fremdes "Wo ist"-Accessoires mit ihnen fortbewegt. Der Warnhinweis erscheint allerdings erst beim Eintreffen an einem häufig besuchten Ort wie etwa dem Zuhause – oder am Ende des Tages. Apple hat in Aussicht gestellt, iPhone-Nutzer künftig schon früher warnen zu wollen. Für Android-Nutzer gibt es bislang keine automatische Warnung, sie können lediglich mit einer App nach Airtags und Wo ist-Geräten in der Umgebung scannen.

(lbe)