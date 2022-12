AirTags: Apple verschärft Anti-Stalking-Funktionen

Per Firmware-Update hat Apple zwei wichtige Funktionen nachgeliefert, die Stalking per AirTag erschweren sollen. Mit Version 2.0.24 der AirTag-Firmware machen die kleinen Bluetooth-Tracker jetzt unmittelbar per iPhone-Mitteilung auf sich aufmerksam, sobald sie einen Warnton abspielen. Das soll zugleich eine mögliche Manipulation des AirTag-Lautsprechers entkräften: Selbst wenn die Tracker keinen Ton mehr von sich geben können, erhält der Nutzer einen Hinweis. Das passiert allerdings nur auf iPhones ab iOS 16.2. Besitzer älterer iPhone-Modelle oder von Android-Smartphones sehen die neue Warnung nicht.

Rund 8 bis 24 Stunden nach der Trennung vom iPhone des Besitzers sollen AirTags einen Warnton abspielen, wenn sie bewegt werden. Der Warnton ist allerdings nicht allzu laut, selbst das Mitführen in einer Tasche dämpft ihn bereits erheblich. Apple hatte in einem vorausgehenden Firmware-Update bereits die Tonfolge verändert, um "mehr der lautesten Töne" abzuspielen. Die nun zusätzliche Warnung per iPhone-Mitteilung müsste etwa in Situationen helfen, in denen AirTags beispielsweise versteckt an einem Auto angebracht werden.

Genaue AirTag-Ortung über Ultrabreitband

Durch die zweite große Neuerung von Firmware 2.0.24 ist die meist zentimetergenaue Ortung eines fremden AirTags in direkter Umgebung über Ultrabreitbandfunk möglich. Die von Apple "Präzisionsortung" genannte Funktion ließ sich bisher nur zum Auffinden eigener AirTags einsetzen. Voraussetzung ist dafür neben iOS 16.2 ein iPhone mit Ultrabreitband-Chip U1 (alle Modelle ab iPhone 11 außer iPhone SE), wie der Hersteller in einem bislang nur in der englischen Fassung aktualisierten Support-Dokument festhält.

Apple hatte Anfang des Jahres 2022 eingeräumt, dass AirTags für kriminelle Zwecke missbraucht werden, die Vorfälle seien aber selten. Trotzdem stellte Apple besseren Stalking-Schutz in Aussicht und hat mit dem jüngsten Firmware-Update die meisten angekündigten Funktionen nachgeliefert. AirTags erhalten Firmware-Updates automatisch, wenn sie mit dem iPhone des Besitzers verbunden sind. Apple versprach zudem, iPhone-Nutzer früher vor fremden AirTags in der Umgebung zu warnen, hier ist unklar, ob die Funktion bereits umgesetzt wurde. Derzeit ist es meist so, dass die Warnung erst am Ende des Tages oder bei Erreichen eines häufig frequentierten Ortes erfolgt – etwa dem eigenen Zuhause.

Anti-Stalking vs. Anti-Diebstahl

Längst nicht alle Nutzer sind glücklich über die erweiterten Anti-Stalking-Funktionen, schließlich entkräften diese auch ein Tracking eigener Objekte im Fall eines Diebstahls. Apple hatte zum Verkaufsstart betont, die Tracker seien nur zum Auffinden verlegter Objekte und nicht als Diebstahlschutz gedacht. Opfer von AirTag-Stalking haben in den USA jüngst eine Sammelklage gegen den Hersteller angestrengt.

