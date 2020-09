AirTags: Apples UWB-Tracker wohl endlich im Anflug

Schon seit vielen Monaten gibt es ernstzunehmende Spekulationen, dass Apple einen eigenen Bluetooth-Tracker mit Ultra-Wideband-Funktionalität (UWB) plant. Schon im Herbst 2019 waren entsprechende Hinweise von Analysten sowie im Code von iOS 13 aufgetaucht. Der Tile-Konkurrent, der allgemein unter dem Namen "AirTags" läuft, wurde aber bislang noch nicht vorgestellt. Nun glaubt die Gerüchteküche fest daran, dass es im Oktober bei der "iPhone 12"-Keynote endlich soweit ist.

Eigentlich schon früher geplant

Zuletzt meldete das japanische Apple-Blog Macotakara, das in der Vergangenheit schon häufiger richtig lag, einen Verkaufsstart für die zweite Hälfte nächsten Monats. Das hätten chinesische Supply-Chain-Kreise mitgeteilt. Angeblich seien die AirTags bereits für dieses Frühjahr zusammen mit dem iPhone SE 2020 geplant gewesen, allerdings habe es – vermutlich wegen der Corona-Krise – Verzögerungen gegeben.

UWB macht das Tracking genauer

Die hat Apple nun offenbar endgültig überwunden. Die Tags, die offenbar kreisrund sind, sollen mehr Funktionen haben als Konkurrenzmodelle wie etwa die von Tile. Apple implementiert neben dem Standardprotokoll Bluetooth LE auch besagte UWB-Technik. Diese erlaubt ein genaueres Auffinden etwa in einer Wohnung bis hinunter in den Zentimeterbereich. Entsprechende Hardwareempfänger stecken bereits in einzelnen iPhone-Modellen wie dem 11 Pro. AirTags werden dann etwa an einem Geldbeutel, einem Fahrrad oder einem anderen Gegenständ, der zum Verlorengehen neigt, befestigt.

iOS 14 lässt auch Fremd-Apps in "Find My"

Aufgefunden werden kann er dann über Apples "Find My"-App ("Mein ... finden"). Diese soll im Rahmen von iiOS 14 erstmals auch für Drittanbieter geöffnet werden – wobei Apples hauseigene Technik nach wie vor leicht bevorzugt werden dürfte, weil sie enger mit dem Betriebssystem verknüpft ist. Laut Macotakara arbeiten die AirTags auch mit der neuen iOS-14-Technik App Clips zusammen – das sind Mini-Programme, die auch über NFC-Tags ausgelöst werden können. Womöglich können die AirTags also neben der Trackingfunktion auch stationär betrieben werden, etwa im Rahmen von HomeKit. (bsc)