AirTags: Test und Hintergrund im Podcast von Mac & i

Nie mehr den verlegten Geldbeutel und den vergessenen Schlüssel suchen: Das versprechen Apples AirTags, die per Bluetooth und Ultrabreitband funken und sich über das große "Wo ist?"-Netzwerk des Herstellers orten lassen – mit Hilfe fremder iPhones. Seit dem Verkaufsstart sind die Tracker nur schwer erhältlich, Apple nennt Lieferzeiten von mehreren Wochen. In manchen Ladengeschäften sind sie aber zu finden.

In der neuen Folge 17 des Podcasts von Mac & i bespricht Stephan Ehrmann mit seinem Kollegen Sebastian Trepesch, ob sich die Anschaffung lohnt und was die AirTags in der Praxis leisten – auch im Vergleich zu den beliebten Bluetooth-Trackern des Konkurrenten Tile. Der zweite Gast, Mark Zimmermann, berichtet von seinen Erkenntnissen, wie die AirTags funktionieren, was im Hintergrund passiert und welche Techniken zum Einsatz kommen.

Den ausführlichen Testbericht der AirTags lesen Sie in Mac & i Heft 3/2021 und auf heise+.

