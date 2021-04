AirTags bringen Objekte in Apples "Wo ist?"-Netzwerk

Apple hat einen hauseigenen Objekt-Tracker vorgestellt: Die etwa münzgroßen AirTags lassen sich etwa am Schlüsselbund oder einer Tasche anbringen und sollen dann dabei helfen, solche Gegenstände jederzeit aufzufinden – auch falls sie unterwegs verloren gehen sollten.

Die AirTags funken mit Bluetooth sowie Ultrabreitband (UWB) und lassen sich gravieren, um sie persönlich zu gestalten, wie Apple betonte – auch mit Emojis.

Die AirTags sind in Apples "Wo ist?"-Netzwerk eingebunden und sollen sich entsprechend über die "Wo ist?"-App finden lassen. Wird ein AirTag verloren, sendet er über Bluetooth ein Signal aus, auf das fremde iPhones und iPads standardmäßig horchen. Wird ein Tracker so gesichtet, übermittelt das fremde Gerät seinen Standort an Apples Server, der Besitzer kann diesen dann über die "Wo ist"-App abrufen und so im Idealfall das verlorene Objekt wieder finden. Per Ultrabreitband soll eine genaue Lokalisierung vor Ort möglich werden – von neueren iPhones mit U1-Chip aus.

Das System setzt auf ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so, dass nur der Besitzer des AirTags den Standort einsehen kann – nicht aber Apple oder der (unbewusste) Finder. Forschende der TU Darmstadt erklärten jüngst, Apples Design des Protokolls erfülle die gesteckten Datenschutzziele. Eine Schwachstelle in der Mac-App hat Apple im vergangenen Jahr ausgeräumt.

Ein AirTag kostet knapp 30 US-Dollar, einen Viererpack will Apple für knapp 100 US-Dollar anbieten. Der Objekt-Tracker soll am 30. April in den Handel kommen

