Zulässigkeit von AirTags im Flugzeug: Die schwierige Suche nach einer Antwort

Mit den AirTags von Apple lässt sich einiges finden – aber nicht die Antwort auf die einfache Frage, ob sie im aufgegebenen Gepäck auf Flugreisen zulässig sind. Das wissen offenbar nicht einmal die Fluglinien so ganz genau, wie aktuell eine Diskussion rund um ein angebliches Verbot durch die Lufthansa zeigt. Die meisten Airlines schwiegen bislang zum Thema, weshalb gerade während des großen Ansturms im Sommer und der zum Teil chaotischen Zuständen an europäischen Flughäfen viele gerne auf die Hilfe der AirTags zurückgriffen, um zu schauen, ob ihr Gepäck wirklich an Bord ist oder wo es sich befindet, wenn es am Ausgabe-Förderband nicht auftaucht.

Für Verwirrung sorgte jetzt die Lufthansa, als sie auf Twitter einem fragenden Nutzer antwortete, dass sie aktivierte AirTags im Gepäck verboten habe, "da sie als gefährlich eingestuft und ausgeschaltet werden müssen". Das widerspricht dem bisherigen Umgang mit den kleinen Ortungshelfern, die zwar nicht explizit erlaubt, aber im Sommer auch nicht offiziell als verboten angegeben wurden. Nutzerinnen und Nutzer befanden sich somit in einer rechtlichen Grauzone. In mehreren Fällen halfen die AirTags sogar, gestohlenes Gepäck ausfindig zu machen und mithilfe der Polizei zurückzubekommen. Allerdings soll in dem einen oder anderen Fall auch sichtbar geworden sein, dass es in den Abläufen der Flughäfen und Airlines hakte.

Nur ausgeschaltet im Gepäck?

Im Kontakt mit dem Twitter-Nutzer führte der Lufthansa-Account weiter aus, dass Gepäcktracker nach den Richtlinien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO den Gefahrgutvorschriften unterliegen. Stein des Anstoßes sei hier die Sendefunktion, die abgeschaltet werden müsse. Bei der Sendefunktion der AirTags handelt es sich um Bluetooth und Ultraweitband-Funk, mit denen die Taler-großen Geräte Kontakt mit iPhones und iPads in der Nähe aufnehmen. Diese senden verschlüsselt die Position des AirTags über das Wo-ist-Netzwerk weiter, über dessen App die Besitzer des AirTag die kleinen Geräte lokalisieren können.

Widerspruch zum Lufthansa-Tweet kommt vom Luftfahrtjournalisten Alex Macheras. Die Lufthansa habe ihm bestätigt, dass die AirTags weder im aufgegebenen Gepäck noch im Handgepäck verboten seien, schreibt er auf Twitter. Macheras nimmt allerdings nicht Bezug auf die Sendefunktion, sondern auf die Batterie. Die AirTags nutzen Einmalbatterien des Typs CR2032. Verboten seien hingegen Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in vielen anderen Geräten zum Einsatz kommen.

Auch gegenüber dem Airways Magazine sagte eine Lufthansa-Sprecherin, dass es kein Verbot der AirTags gebe. Eine Anfrage von heise online an die Lufthansa blieb bislang unbeantwortet.

Komplexe Regelwerke

Die Richtlinien der Airlines für elektronische Geräte sind komplex und teilweise von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Einen gemeinsamen Rahmen geben die Gefahrgutvorschriften des internationalen Branchenverbandes IATA (International Air Transport Association). Dort heißt es, dass Geräte im aufgegebenen Gepäck grundsätzlich ausgeschaltet sein sollen. Selbst wenn die Lufthansa ein Verbot der AirTags durchsetzen möchte, stellt sich immer noch die Frage nach der Durchsetzbarkeit angesichts der geringen Größe der AirTags. Vorerst bleibt es wohl dabei, was schon bislang galt: Es bleibt eine Grauzone.

