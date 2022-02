AirTags und Stalking: Apple plant Gefährderansprache

In der jüngsten Beta von iOS 15.4 hat Apple erstmals einen Anti-Stalking-Hinweis eingebaut, der sich in klaren Worten gegen einen potenziellen Missbrauch seiner AirTags wendet. Der Konzern hatte zuvor angekündigt, die Sicherheitsfunktionen der Ultra-Wideband- und Bluetooth-Tracker zum Schutz potenzieller Opfer vor unerwünschter Verfolgung zu verbessern.

Achtung, Polizei

Künftig erhalten alle AirTag-Besitzer eine Art Gefährderansprache beim Setup ihres Geräts. Darin heißt es explizit, dass der jeweilige Tracker mit der eigenen Apple-ID verbunden sei. "Der AirTag ist nur dafür da, Dinge zu tracken, die Dir gehört." Die Verwendung eines AirTags zum Verfolgen von Personen ohne deren Einverständnis "ist in vielen Regionen auf der Welt ein Verbrechen", so der Konzern weiter. Zudem informiert er seine Nutzer darüber, dass "AirTags so gestaltet sind, dass sie von Opfern entdeckt werden". Zudem erlaubten die Geräte den Strafverfolgungsbehörden, "identifizierende Informationen über ihren Besitzer" [bei Apple] abzufragen.

Derart klare Worte gegen mögliche Stalking-Versuche hatte es zuvor nicht gegeben – Apple reagiert damit auf Missbrauchsberichte zu den Trackern. Die Änderung ist Teil eines größeren Schutzkonzeptes. So sollen Nutzer über potenzielle Stalking-Versuche besser und klarer informiert werden. Die Maßnahmen hatten auch für Kritik gesorgt, weil sie die Nutzbarkeit der AirTags zu legitimen Zwecken weiter einschränken. Apple betont zwar stets, es handele sich bei den Geräten nur um reine "Item Tracker", mit denen man verlegte Gegenstände auffinden kann. Viele Nutzer wollen die AirTags aber auch zum Diebstahlschutz – beispielsweise an einem Fahrrad – einsetzen, was natürlich nicht funktioniert, wenn Diebe sofort gewarnt werden.

Problem mit Fremdgeräten

Die Anti-Stalking-Maßnahmen greifen allerdings nicht, wenn die Geräte in Apples gut abgedecktem "Wo ist?"-Netzwerk manipuliert wurden. So gibt es im Internet Angebote von AirTags mit deaktivierten Warnlautsprechern. Zudem können auch AirTag-Klone mit veränderter Firmware eingesetzt werden, die sich gegenüber dem Apple-Netz so verhalten, dass sie nicht als potenzielles Stalking-Gerät entdeckt werden können.

Für den weiteren Verlauf diesen Jahres "prüft" Apple unterdessen zusätzliche Verbesserungen seiner Technik zum Stalking-Schutz. iPhones würden künftig früher vor unbekannten AirTags warnen, so der Konzern. Auch der Schutz auf Android-Geräten könnte verbessert werden, hier gibt es bereits eine Scanner-App.

(bsc)