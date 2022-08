Airbnb profitiert von aufgestauter Reiselust

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb profitiert von der aufgestauten Reiselust nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar, etwa 2,07 Milliarden Euro. Die Umsätze waren damit auch um 73 Prozent höher als im zweiten Quartal des Jahres 2019 vor der Pandemie, betonte die Firma aus San Francisco am Dienstag. Unterm Strich verbuchte Airbnb einen Gewinn von 379 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 68 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Starkes Sommergeschäft

Die Plattform befinde sich mitten in einem starken Sommergeschäft, betonte Mitgründer und Chef Brian Chesky. Man sehe aufgestaute Reiselaune überall auf der Welt. Besonders stark sei das Wachstum in Städten. Die Gesamtzahl der Unterkünfte auf der Plattform blieb auf dem Niveau des ersten Quartals bei sechs Millionen. Allerdings hatte zuletzt Airbnb das Geschäft innerhalb Chinas eingestellt, zuvor in Russland.

Die positiven Geschäftszahlen von Airbnb wirkten sich auch auf den Aktienkurs aus. Der Kurs machte nachbörslich einen Sprung von über 4 Prozent. Ein Papier kostet am frühen Mittwochmorgen 113,66 Euro.

(olb)