Airbus: Aufklärungsdrohne Zephyr flog 64 Tage am Stück

Die solarbetriebene Aufklärungsdrohne Zephyr des Flugzeugherstellers Airbus war auf ihrem jüngsten Testflug 64 Tage lang unterwegs. Zuletzt zwangen sie dieser Tage "Umstände" dazu, den Flug zu beenden, teilte Airbus Defense heise online mit. In Medienberichten war die Rede davon, Zephyr sei abgestürzt; diese bestätigte Airbus nicht.

Zephyr habe während der jüngsten Testkampagne in den USA zahlreiche Missionsziele erfüllt. Welche diese waren, teilte Airbus nicht mit. Auf früheren Flügen hatte die Drohne – auch "Pseudosatellit" genannt – das Erdbeobachtungssystem OPAZ als Nutzlast an Bord.

Möglichst hoch, möglichs lange

Nun werte das Team Daten auf der über 1500 Stunden währenden Mission aus. Airbus meint, der lange Langstreckenflug sei ein guter Schritt in Richtung einer Höhenplattform fürs Militär gewesen. Zephyr ist in Höhen von über 20 km unterwegs und auch dafür gedacht, beispielsweise Waldbrände oder Ölteppiche zu beobachten oder in entlegenen Gegenden Internetzugänge zu ermöglichen.

Zephyr soll nicht nur möglichst hoch, sondern auch möglichst lange ohne Unterbrechung in der Luft bleiben. Den bisherigen, 1959 aufgestellten Rekord von 64 Tagen, 22 Stunden und 19 Minuten über alle Flugklassen hat die Airbus-Drohne verpasst. In der Liga der unbemannten Flugzeuge hatte Zephyr bereits auf seinem Erstflug 2018 mit 26 Flugtagen am Stück einen Weltrekord aufgestellt und diesen nun weit überboten. 2019 führten Turbulenzen zum Absturz zweier Zephyr.

(Quelle: Airbus)

Die Drohne hat eine Flügelspannweite von 25 m, wiegt ohne Nutzlast 75 kg und soll oberhalb des eingeschränkten Luftverkehrs fliegen. Im Herbst vorigen Jahres schaffte Zephyr eine Höhe von 23 km; das sei ein Weltrekord für Flugzeuge dieser Art, verkünderte Airbus damals. Welche Höhen Zephyr diesmal erklomm, teilte das Unternehmen nicht mit.

(anw)