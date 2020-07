Airbus fliegt mit Milliarden in die Miesen

Weil Airbus im zweiten Quartal die Zahl der Flugzeugauslieferungen einbrach, stand am Ende unter dem Strich ein Verlust von mehr als 1,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro gestanden. Der Umsatz ging von 18,3 Milliarden auf 8,3 Milliarden Euro zurück.

"Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen haben sich im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert“, erklärte Airbus-CEO Guillaume Faury . Jetzt will der Konzern nach eigenen Angaben die Produktion seines jüngsten Langstreckenjets A350 noch stärker zurückfahren als geplant. Statt sechs sollen nur noch fünf Maschinen des Typs pro Monat die Werkshallen verlassen. Das entspricht rund der Hälfte des Vorkrisenniveaus.

In der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten schwierigen Lage will Airbus-Chef Guillaume Faury vor allem den Geldabfluss im Konzern stoppen. Übernahmen und Finanzierungen für Kunden herausgerechnet, solle im zweiten Halbjahr unter dem Strich kein Geld mehr aus dem Konzern sickern, kündigte der Manager an. Eine neue Prognose für Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr wagte er weiterhin nicht.

(anw)