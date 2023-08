Akkugesundheit: iPhone-14-Pro-Nutzer melden relativ schnellen Rückgang

Verliert das aktuelle iPhone 14 Pro zu schnell an Akkuleistung? In sozialen Netzwerken wie Twitter oder Reddit häufen sich derzeit die Berichte, dass die sogenannte maximale Kapazität der Batterie des Smartphones nach nicht einmal einem Jahr in Benutzung recht stark abnimmt. Die Rede ist von Werten zwischen 86 und 91 Prozent, wie 9to5Mac in einer Übersicht zusammenfasst.

Messwerte in den Systemeinstellungen

Apple liefert seit 2018 eine Funktion in iOS mit, die es ermöglicht, in den Systemeinstellungen die Batteriegesundheit zu überprüfen. Dabei werden verschiedene Werte genannt. Als wichtigster gilt die besagte maximale Kapazität. "Hierbei handelt es sich um einen Messwert für die Batterieleistung, der relativ zur Leistung der neuen Batterie ist", erläutert Apple. "Eine geringere Kapazität führt möglicherweise zu einer kürzeren Verwendungsdauer zwischen Ladezyklen." Direkte Auswirkungen hat die maximale Kapazität zudem auf die sogenannte Hochleistungsfähigkeit, also die Möglichkeit des iPhones, die maximale Systemleistung abzufordern. Dies führte Apple ein, nachdem es zu starken Kritik an einer Leistungsdrosselung bei verschlechterter Akkukapazität gekommen war.

Normalerweise sollte die maximale Kapazität im Standardbetrieb nur langsam absinken – auch wenn Lithium-Ionen-Akkus natürlicherweise altern. Apple zufolge sollten bis zu 80 Prozent der Kapazität nach 500 Ladezyklen erhalten bleiben. Diese Zyklen dürften allerdings die wenigsten iPhone-14-Pro-Besitzer nach weniger als einem Jahr erreicht haben. Überprüfen lässt sich das unter iOS leider nicht ganz einfach – man muss Logfiles durchforsten oder einen Shortcut verwenden. Alternativ helfen auch Mac-Tools wie Coconutbattery, für diese muss man das iPhone allerdings an den Rechner hängen.

Es passiert nicht immer

Die starke Reduzierung der maximalen Kapazität tritt keineswegs immer auf. Ein iPhone 14 Pro Max in der Mac & i-Redaktion zeigte so noch volle 100 Prozent, obwohl es regelmäßig verwendet und aufgeladen wurde und auch das sogenannte optimierte Laden zur Akkuschonung inaktiv war. Es gibt allerdings immer wieder Berichte, dass jüngere iOS-Versionen die Akkulebensdauer reduzieren können. Das wiederum führt dazu, dass man das Gerät häufiger aufladen muss, sodass man in die Ladezyklenproblematik kommen könnte.

Wer sich mit seiner aktuellen Batteriekapazität nicht zufriedengeben möchte, kann sich einen Termin an der Genius Bar im Apple Store holen oder den Support von Apple kontaktieren. Da die aktuellen 14er-iPhones noch allesamt in der gesetzlichen Gewährleistung sind, dürfte Apple die Batterie kostenlos tauschen.

