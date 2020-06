Akkumanagement bei Apple Watch, AirPods und Mac verbessert

Apple plant für seine neuen Systeme einige neue Funktionen, um die Akkuleistung zu optimieren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Geräte auch tatsächlich mit voller Batterie das Haus verlassen.

Akku-Verbrauchsinfo in Big Sur

So bekommt macOS Big Sur erstmals die Funktion "Informationen zum Batterieverbrauch", wie sie von iOS bereits seit längerem bekannt ist. Der neue Screen findet sich in den Systemeinstellungen. Man kann beispielsweise feststellen, wie sich das Ladeniveau in den letzten Stunden entwickelt hat, wie oft der Bildschirm angeschaltet war und wie das Akkuverhalten der letzten zehn Tage war. Auch hat Apple den Akkustatus wieder in die Menüleiste übernommen – dort taucht auf, wie lange der Mac nach aktueller Berechnung noch laufen wird. Was aktuell noch fehlt, ist eine Anzeige besonders energiefressender Apps – obwohl diese in der Menüleiste eigentlich getrackt wird.

Benachrichtigung bei Ladeende

Unter iOS 14 wurde weiterhin ein Feature implementiert, mit dem man künftig automatisch per Benachrichtigung mitgeteilt bekommt, dass der Akku der Apple Watch aufgeladen wurde. Das ist praktisch, wenn die neue Schlaftrackingfunktion in watchOS 7 zum Einsatz kam und die Uhr deshalb am Morgen nochmals nachgeladen werden muss. Man kann die Watch dann sofort vom Charger nehmen, wenn man benachrichtigt wurde. Für die AirPods gibt es nun eine Benachrichtigung, wenn diese fast leer sind.

Besseres Laden der AirPods

Für die komplett drahtlosen Ohrstöpsel hat Apple außerdem ein intelligentes Laden implementiert. Damit der Akku länger hält, lernt iOS 14 die Routine des Nutzers und sorgt dafür, dass die AirPods erst dann über 80 Prozent hinweg aufgeladen werden, wenn der Nutzer sie benutzen möchte. Wer z.B. Schichtarbeit hat, soll dieses "optimierte Laden", das man auch schon vom iPhone kennt, besser abdrehen.

(bsc)