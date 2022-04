Aktien für 4,2 Milliarden US-Dollar: Starinvestor Buffett steigt bei HP ein

Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in großem Stil beim Computer-Konzern HP ein. In der Nacht auf Donnerstag gab Berkshire Hathaway in Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht bekannt, in mehreren Transaktionen rund 121 Millionen Aktien von HP gekauft zu haben. Auf Basis des jüngsten Schlusskurses ist das Paket rund 4,2 Milliarden Dollar (3,9 Milliarden Euro) wert.

Buffetts Investmentgesellschaft hält damit einen Anteil von etwa elf Prozent und wird zum größten Einzelaktionär des Computer- und Drucker-Herstellers. Der Löwenanteil der HP-Aktien wird von großen Investmentgesellschaften gehalten. Nächstgrößerer Aktionär ist die Vanguard-Gruppe mit knapp über 10 Prozent der Anteile, darauf Dodge & Cox und Blackrock mit jeweils knapp unter 10 Prozent.

Apple bleibt größtes Investment

Das Investment von Buffett gab HP an der Börse kräftig Auftrieb: Die Aktien legten vorbörslich zeitweise um über 15 Prozent zu. Buffett gilt als sogenannter Value-Investor. Er setzt auf Aktien weniger Unternehmen, die er zum Einstiegszeitpunkt an den Börsen als unterbewertet sieht und dann auch meist langfristig hält. HP hatte zuletzt den Umsatz gesteigert, die Prognose für 2022 erhöht und den Konferenzhardware-Hersteller Poly übernommen.

Bei Techaktien setzte Buffetts Anlagestrategie bislang vorwiegend auf Apple, das den größten Anteil im Portfolio von Berkshire Hathaway ausmacht. Etwas über 5 Prozent der Apple-Anteile ruhen damit in der Hand der Investmentgesellschaft, der Wert des Aktienpakets liegt um die 150 Milliarden. (Mit Material der dpa) /

(axk)