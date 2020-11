Aktion: Make verschenkt Platinen für die CO2-Ampel

Rot, gelb, grün – auf der neuen DIY-Platine des IoT Octopus ist Platz für drei LEDs, mit denen aus der CO 2 -Ampel eine "echte" Ampel wird. Wie der Original-Octopus ist die neue Platine äußerst flexibel anpassbar: Sie kann mit verschiedenen Mikrocontrollern und CO 2 -Sensoren genutzt werden. Außer den LEDs können auch Anzeigen im Featherwing-Format von Adafruit oder Neopixelringe angeschlossen werden.

2000 dieser Platinen verschenken wir gemeinsam mit der IoT Werkstatt.

Einfach einstecken

Damit Sie schnell mit dem Bau einer eigenen Ampel starten können, stellen wir hier zwei einfache Varianten vor: Neben dem CO 2 -Sensor Sensirion SCD30 brauchen Sie dafür als Mikrocontroller einen Wemos D1 mini (den es zum Beispiel mit unserem Node-RED Special gibt). Dazu haben wir zwei mögliche Anzeigen herausgesucht. So kann auf den Feathersockel der Platine eine 7-Segment-Anzeige mit vier Ziffern gesteckt werden. Wer lieber die "echte" Ampel mit den Farben rot, gelb und grün bauen möchte, kann endlich drei bunte LEDs einlöten.

Bild 1 von 5 Zusammenbau CO2-Ampel (5 Bilder) Der CO 2 -Sensor sollte möglichst flach aufliegen.



Für beide Varianten haben wir den nötigen Code bereits vorbereitet und auf Github geladen. Dort finden Sie sowohl ino-Dateien für die Arduino IDE, wie auch die abp-Dateien (Ardublock) für die grafische Programmierumgebung der IoT Werkstatt. Mit den Ardublocks können Sie auch schnell eigene Programme für die weiteren Ampelvariationen zusammenbauen. Weitere Informationen zur Funktionsweise von CO 2 -Ampeln und der Arbeit mit den Ardublocks finden Sie außerdem in unserem Artikel in der aktuellen Make.

Unsere Aktion

So kommen Sie an eine der Platinen: Schicken Sie uns einen formlosen Brief mit einem addressierten und mit 80 Cent vorfrankierten Rückumschlag. Die ersten 2000 Einsenderinnen und Einsender bekommen ihren Umschlag mit einem Board zurück. Bitte schicken Sie nicht mehrere Umschläge – bei Verstößen behalten wir uns vor, keine Platine zu verschicken. Einsendeschluss für diese Aktion ist der 18. November 2020, es gilt der Poststempel. Sollte unser Hardware-Vorrat schon vorher zur Neige gehen, schicken wir als Ersatz exklusive Make-Sticker.

Bitte schicken Sie ihren Brief an folgende Adresse:

Maker Media GmbH

Stichwort: CO2-Ampel

Karl-Wiechert-Allee 10

30625 Hannover

Die weiteren nötigen Bauteile müssen separat gekauft werden. Den SCD30 bekommen Sie derzeit bei Mouser (43 Euro, zzgl. Versand). Bei RS Components soll er ab Anfang Dezember wieder verfügbar sein, dort kostet er rund 72 Euro (zzgl. Versand) und bei Digikey ist er ausverkauft (Preis rund 54 Euro, zzgl. Versand). Adafruits 7-Segment-Anzeigen auf Featherwings gibt es in verschiedenen Farben, aktuell etwa für rund 10 Euro bei Digikey und bei Distrelec sowie direkt vom New Yorker Hersteller.

(hch)