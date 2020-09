Aktuelle Film- und Serien-Tipps für Nerds

Filme und Serien gibt es viele – weshalb manch gutes Werk schlicht in der Masse untergeht. Wir stellen deshalb in unregelmäßigen Abständen Filme, Serien und Dokus vor, die auch Nerds erhellen und unterhalten.

Orbiter 9 - Das letzte Experiment

Helena (Clara Lago) hat ihr ganzes Leben auf dem menschenleeren Raumschiff "Orbiter 9" verbracht. Ihr einziger emotionaler Bezugspunkt ist der Computer "Rebecca", der sie anstelle ihrer Eltern erzogen hat - die nahmen sich nämlich früh selbst das Leben. Eines Tages aber begegnet sie dann einem echten Menschen: der Techniker Alex (Álex González) schaut auf dem Schiff vorbei, als er ein Notsignal von dort empfängt. Und obwohl er nur sehr wenig Zeit mit Helena verbringt, verliebt sie sich in ihn. Dabei ahnt Helena nicht, dass sie Teil eines geheimen Experiments ist – und dass auch Alex nicht ist, was er zu sein scheint. Orbiter 9 - Das letzte Experiment gibt es bei Amazon als Stream und auch auf DVD/Blu-ray.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Orbiter 9 - Das letzte Experiment (Quelle: KOCH FILMS Deutschland)

Darkness - Schatten der Vergangenheit

ARTE zeigt in der hauseigenen Mediathek noch bis zum 9. Oktober Darkness - Schatten der Vergangenheit. Die dänische Krimiserie besteht aus acht Teilen und versprüht den typisch nordischen Mystery-Nebel, den man von anderen skandinavische Serien wie "Die Brücke" kennt. In Darkness ist die 17-jährige Schülerin Julie seit mehr als sechs Monaten verschwunden und ihre Familie glaubt kaum noch daran, sie lebend wiederzusehen. Die letzten Hoffnungen zur Klärung des Falls ruhen nun auf dem Kopenhagener Kriminalpolizisten Jan Michelsen (Kenneth M. Christensen) – der gemeinsam mit der Profilerin Louise Bergstein (Natalie Madueño) nicht nur Julie, sondern auch anderen, ähnlichen Fällen auf die Spur kommt.

The Handmaid's Tale: Der Report der Magd, 3 Staffeln

Basierend auf dem Buch Der Report der Magd handelt die gleichnamige Dramaserie von einer dystopischen Zukunft, in der eine radikale Bewegung gläubiger Christen die Macht in den USA übernommen hat. Die militante Gruppe hat die ursprüngliche Verfassung außer Kraft gesetzt und ihre eigenen Methoden und Ziele zum höchsten Gut erklärt. Das Leben der neuen, Gilead genannten Gesellschaft ist von Angst und Unterdrückung geprägt, die die selbsternannte Regierung nutzt, um Ordnung zu wahren. Außerdem sind kaum noch Frauen in der Lage, Kinder zu bekommen. Die vermeintlich fruchtbaren Frauen dienen daher den männlichen Machthabern als Hausmädchen, die ihnen auch Nachwuchs schenken sollen. Von körperlichen und seelischen Qualen gezeichnet, gründen diese Frauen eine Gegenbewegung, um dem Martyrium ein Ende zu setzen. Die Staffeln 1-3 der Serie gibt es bei Amazon als Stream zu sehen. Die ersten beiden Staffeln sind im Prime-Abo enthalten, während die dritte extra kostet.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu The Handmaid's Tale: Der Report der Magd (Quelle: Hulu)

2001 - Odyssee im Weltraum

Mit 2001 - Odyssee im Weltraum schuf Stanley Kubrick 1968 ein Sci-Fi-Meisterwerk in mehrerlei Hinsicht. Die visuellen Effekte waren für damalige Verhältnisse überragend gut und auch für seine physikalische Korrektheit ist der Film bis heute bekannt. Aber auch die fast schon philosophische Vorstellung, die Menschheit würde 2001 den Weltraum vollständig für sich erobert haben, ist bis heute in dieser Form einmalig umgesetzt. Der Film lädt an vielen Stellen zum Interpretieren ein und stellt mehr Fragen, als er beantwortet. Erzählt wird dabei die Geschichte von fünf Wissenschaftlern, die sich mit einem Raumschiff auf die Reise zum Jupiter begeben. Dort wollen sie ihrem Forschungsdrang nachgehen, der durch den Fund eines seltsamen Monolithen auf dem Mond ausgelöst wurde. Auf ihrer Reise werden sie von dem Bordcomputer HAL 9000 begleitet, dessen Absichten nicht immer ganz klar zu erkennen sind. 2001 - Odyssee im Weltraum läuft bei Amazon als Stream und ist auch als DVD und Blu-ray erhältlich.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu 2001 - Odyssee im Weltraum (Quelle: Classic Trailer)

Tipp zum Wochenende

Was passiert, wenn ein hyperaktiver, witziger, musikalisch begabter und erfolgreicher Schauspieler seinen eigentlichen Beruf an den Nagel hängt und YouTube-Videos im eigenen Gaming-Keller produziert, das zeigt der Kanal Jablinski Games. Hinter dem Kanal steckt niemand geringeres als Jack Black, der den Kanal mithilfe seines Sohnes betreibt und allerlei Gaming- sowie lustige Nicht-Gaming-Videos dreht. Unter anderem zeigt er in mehreren Teilen, wie er in Red Dead Redemption 2 als Möchtegern-Cowboy Abenteuer erlebt oder wie er versucht, in Minecraft das Haus des populären Youtubers PewdiePie niederzubrennen. Häufig sitzt Jack aber auch gar nicht vor dem Rechner, sondern zeigt beispielsweise Tony Hawk, wie man richtig Skateboard fährt oder den Foo Fighters, wie man Explosivo spielt. Manchmal schneidet er sich aber auch einfach nur die Haare. Unterhaltsame Videos gibt es bei Jablinski Games wöchentlich.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Kanaltrailer zu Jablinski Games (Quelle: JablinskiGames)

Haben Sie die vorige Ausgabe von "Nerdige Aussichten" verpasst? Kein Problem, denn an dieser Stelle gibt es die beliebtesten Sendungen der vergangenen Wochen noch einmal in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bild 1 von 131 Nerdige Streaming-Tipps der vergangenen Wochen (131 Bilder) Seit 2011 begeistert Game of Thrones Serien-Fans auf eine Art und Weise, wie es kaum eine andere Serie schafft. Die Fantasy-Serie bereitet der treuen Zuschauerschaft gleichermaßen Freude und Frust und ist nun mit der achten und letzten Staffel am Ende der Geschichte angekommen. Darüber, wer am Ende der letzten Folge den umkämpften Eisernen Thron besteigt, gibt es unzählige Diskussionen. Als nahezu sicher gilt allerdings, dass der Ausgang der Geschichte nicht unbedingt alle Fans gleichermaßen erfreut hat. Die Staffeln 1-8 von Game of Thrones gibt es bei Amazon als Stream* und auch als DVD/Blu-ray*.

(sem)