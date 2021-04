Aktuelle PC-Gaming-Deals: "Alien: Isolation" gratis, "South Park" günstiger

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Alien: Isolation und Hand of Fate 2 gratis bei Epic

Survival-Horror | Windows | kostenlos

Alien: Isolation bietet Survival-Horror vom Feinsten, der Spieler den Schrecken der Filmreihe hautnah erleben lässt. In der Rolle von Amanda Ripley, der Tochter von Ellen Ripley (im Film von Sigourney Weaver verkörpert), gilt es sich auf der verlassenen Raumstation Sevastopol zurechtzufinden und dort den übermächtigen Aliens Paroli zu bieten. Das stellt sich in Alien: Isolation allerdings als äußerst schwierig heraus, denn es mangelt an wirkungsvollen Waffen und Munition. Vielmehr setzt das Spiel auf clevere Taktiken, um den tödlichen Fängen der säurespuckenden Biester zu entkommen.

Trailer zu Alien:Isolation (Quelle: Xbox)

Schleichpassagen, Ausweichmanöver und hin und wieder auch ein bizarres Versteckspiel, sind ebenso überlebenswichtig, wie das Lösen einiger Rätsel und das Craften von Gegenständen. Für die Flucht nach vorne hält das Spiel auch einige, wenn auch begrenzte, Mittel bereit. Dennoch ist das Gameplay recht deutlich auf die Stealth-Taktik-Variante zugeschnitten.

Alien: Isolation gibt es bis zum 26. April 2021 kostenlos im Epic Store. In diesem Zeitraum gibt es das Roguelike-Kartenspiel Hand of Fate 2 ebenfalls gratis. Bei Hand of Fate 2 stellt man am Spieltisch mithilfe von Karten Kämpfer und Fähigkeiten zusammen, um dann Schlachten in Echtzeit mit dem gewählten Setup auszutragen.

South Park: The Fractured But Whole + The Stick of Truth

Action-RPG | Windows | ab 7,49 Euro

Die überaus vulgären Kinder aus South Park treiben nicht mehr nur auf der Mattscheibe ihr Unwesen. Mit South Park: The Stick of Truth ging 2014 eines der erfolgreichsten Videospiele aus dem South-Park-Universum an den Start. 2017 erschien dann mit South Park: The Fractured But Whole ein ebenso erfolgreicher wie beliebter Nachfolger. Beide Spiele sind Rollenspiele, die in der fiktiven Kleinstadt South Park stattfinden. Eric, Stan, Kyle, Kenny und viele andere, aus der Serie bekannte Figuren, sind spielbare Charaktere, die im Spielverlauf auftauchen und sich für die eigene Gruppe rekrutieren lassen.

Trailer zu South Park: The Fractured But Whole (Quelle: Ubisoft North America)

Die Charaktere sind nicht nur optisch ein Abbild ihrer Vorlage aus der Serie: die Stimmen sind die der offiziellen Sprecher von South Park und auch die Persönlichkeiten der Figuren wurden selbstverständlich übernommen. Was den Fäkalhumor und die Obszönitäten angeht, so steht das Spiel der Serie ebenfalls in nichts nach. Während die Charaktere in The Stick of Truth Fantasy-Alter-Egos annehmen und eine "Herr der Ringe"-ähnliche Schlacht (auf dem Schulhof) zwischen Gut und Böse austragen, schlüpfen Eric und seine Freunde in The Fractured But Whole in ihre Superhelden-Kostüme.

South Park: The Stick of Truth und South Park: The Fractured But Whole gibt es noch bis zum 26. April 2021 jeweils 75 Prozent günstiger im Humble Store zu kaufen.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishment + andere

Detektiv-Abenteuer | Windows | ab 7,49 € (statt 29,99 €)

Sherlock Holmes ist seit jeher einer der berühmtesten Detektive. In der gleichnamigen Videospiele-Reihe macht er, genau wie in Büchern und Filmen, gemeinsame Sache mit seinem Kollegen Watson und löst allerlei unheimliche Fälle. In Sherlock Holmes: Crimes and Punishment bekommen die beiden es mit sechs unterschiedlichen Fällen zu tun, die unabhängig voneinander zu lösen sind. In der Rolle des Sherlock bekommt man es unter anderem mit Mord, vermissten Personen und filmreifen Diebstählen zu tun. Natürlich fehlt es den kriminellen Angelegenheiten auch nicht an Fantasy-Elementen und einer Prise schwarzem Humor.

Trailer zu Sherlock Holmes: Crimes and Punishment (Quelle: PlayStation)

Dem Spieler ist es bei seinen Ermittlungen selbst überlassen, ob sich an diverse moralische Grundsätze gehalten oder auch mal mit etwas Nachdruck oder unfairen Mitteln untersucht und hinterfragt wird. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass die gewählte Vorgehensweise unumkehrbare Konsequenzen für den Verlauf des jeweiligen Falls zur Folge hat.

Wer die Fälle von Sherlock Holmes: Crimes and Punishment schnell gelöst und noch mehr Lust auf spannende Detektivarbeit hat, der findet bei GoG bis zum 26. April 2021 noch andere Sherlock-Holmes-Spiele, wie The Testament of Sherlock Holmes, im Angebot.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Shenmue 3, Sniper Ghost Warrior Contracts, F1 2020 + 6 weitere 9,95 EUR Win, Mac*, Linux* 01.05. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Adventures of Chris, Spinch, Stealth Bastard + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows April in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Summer Sale: voraussichtlich ab dem 23. Juni 2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)