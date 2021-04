Aktuelle PC-Gaming-Deals: "Deponia" gratis, "Fallout"-Spiele günstiger

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Deponia und 2 weitere Spiele gratis bei Epic

Adventure | Windows | kostenlos

Deponia ist ein Point-and-Click-Adventure, das buchstäblich im Müll stattfindet. Der namensgebende Müll-Planet ist die Heimat der Hauptfigur Rufus, dessen Geschichte das Spiel erzählt. Rufus ist ein selbstverliebter Chaot, der seit jeher davon träumt, seinen Heimatort Kuvaq verlassen zu können, was er in der Vergangenheit schon mehrfach erfolglos versucht hat. Als er eines Tages bei einem erneuten Versuch den Planeten zu verlassen, auf das mysteriöse Mädchen Goal trifft, beginnt für ihn ein ungeahntes Abenteuer. Goal stammt aus der fliegenden Stadt Elysium, in der die Bewohner ein sorgenloses und luxuriöses Leben führen.

Trailer zu Deponia (Quelle: Daedalic Entertainment)

Goal ist dort einer Verschwörung auf der Spur, jedoch hat sie ihr Gedächtnis verloren. Rufus macht es sich zur Aufgabe Goals Erinnerungen wiederherzustellen und sie zurück nach Elysium zu bringen, was er, in Anbetracht seines eigenen Vorhabens, natürlich nicht ganz uneigensinnig macht. Die Spielewelt von Deponia erstrahlt in handgezeichneter HD-Grafik und versprüht Daedalic-typischen, (selbst-)ironischen Adventure-Charme.

Das Spiel gibt es bis zum 22. April 2021 kostenlos im Epic Store. Außerdem gibt es dort im selben Zeitraum auch das lizenzierte Point-and-Click-Adventure Ken Folletts The Pillars of the Earth und das atmosphärische Indie-Abenteuer The First Tree gratis.

Fallout New Vegas und andere Bethesda-Titel

First-Person-Shooter | Windows | ab 10,00 Euro

Nur noch für kurze Zeit gibt es bei GoG einige spielenswerte Titel aus dem Hause Bethesda im Angebot. Fallout New Vegas ist unter anderem in der Ultimate-Version verfügbar. Diese enthält alle bisher veröffentlichen Erweiterungen für das Spiel und kostet 10,00 Euro. New Vegas ist der Nachfolger von Fallout 3 und findet Fallout-typisch in einem postapokalyptischen Setting statt. Was Story und Gameplay betrifft erfreuen sich insbesondere diesen beiden Fallout-Teile bis heute größter Beliebtheit. Fallout 3 gibt es im Zuge des Bethesda-Sales in der Game of the Year Edition, ebenfalls für 10,00 Euro.

Trailer zu Fallout New Vegas (Quelle: GOG.com)

Wer die beiden Klassiker bereits durch hat und auf der Suche nach etwas Action in zeitgemäßem Gewand ist, der sollte einen Blick auf Wolfenstein II: The New Colossus werfen, das es zur Zeit für 11,99 Euro bei GoG gibt. Wolfenstein II: The New Colossus ist ein actiongeladener Ego-Shooter, der in einem fiktiven Nachkriegsszenario spielt. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs, führt der Spieler in der Rolle des BJ Blazkowicz den Widerstand an und versucht die siegreichen Nazis dem Erdboden gleich zu machen. Diese drei und noch einige andere Spiele von Bethesda, gibt es bei GoG bis zum 16. April 2021 bis zu 67 % günstiger.

Shenmue 3 (+ 8 weitere Titel)

Action-Adventure | Windows | 9,95 € (statt 250 US-$)

Shenmue 3 ist ein Action-Adventure, das 2019 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für den PC und die Playstation veröffentlicht wurde. Das Spiel ist außerdem der langersehnte Nachfolger des Klassikers Shenmue 2, der 2001 für die Sega Dreamcast erschien. Nachdem Shenmue 3 auf der Spielemesse E3 in Los Angeles angekündigt wurde, fand ein wahrer Ansturm auf die Kickstarter-Webseite statt, was dort zu einem Server-Zusammenbruch führte. In Shenmue 3 übernehmen Spieler die Kontrolle über den jungen Kampfsportler Ryo Hazuki, der im ländlichen China unterwegs ist, um das Geheimnis hinter dem Phoenix-Spiegel zu lüften. Der Phoenix-Spiegel ist ein Artefakt, dem der einstige Mörder Ryos Vaters nachjagt. Ryo trifft dabei auch auf zahlreiche Nebenmissionen, bei denen er seine Kampfkünste unter Beweis stellen, Teilzeitjobs ausführen oder einfach nur an Spielautomaten zocken kann.

Trailer zu Shenmue 3 (Quelle: PlayStation)

Shenmue 3 ist derzeit bei Humble Choice im Paket mit acht anderen Spielen erhältlich, darunter Sniper Ghost Warrior Contracts, F1 2020 und Remothered: Broken Porcelain. Das Bundle ist leider nur per Abo erhältlich, das allerdings jederzeit kündbar ist und keine Mindestlaufzeit hat. Wer also abonniert und direkt wieder kündigt, bezahlt für alle Titel einmalig 9,95 Euro. Kündigt man nicht, verlängert sich das Abo monatsweise mit einer Auswahl an neuen Titeln.

Resident Evil 7

Horror | Windows | 9,89 € (statt 29,99 €)

Der siebte Teil der beliebten Horrorspiele-Reihe lässt Spieler den blanken Horror zum ersten Mal aus der Ego-Perspektive erleben. Resident Evil 7 Biohazard findet in einem Setting statt, das stark an Horrorfilme wie Haus der 1000 Leichen oder The Devils Rejects erinnert. In der Rolle des Protagonisten Ethan, der auf der Suche nach seiner vermissten Freundin ist, gelangen Spieler in die ebenso heruntergekommene wie gruselige Plantagenvilla der Familie Baker. Ethan hat nicht besonders viel mit den Protagonisten der anderen RE-Spiele gemeinsam. Im Gegensatz zu ihnen, kann Ethan nicht auf eine militärische oder polizeiliche Ausbildung zurückgreifen und auch sonst verfügt er über keine besonderen Fähigkeiten.

Trailer zu Resident Evil 7 (Quelle: CAPCOM Germany)

Als wäre das nicht schon schwer genug, um mit einer scheinbar irren Mörder-Familie klarzukommen, gibt es wie gewohnt auch nicht besonders viele Waffen, geschweige denn Munition. In Resident Evil 7 steht man als Spieler dauerhaft unter Anspannung, da in dem düsteren Haus mit all seinen Räumen und verborgenen Ecken kaum auszumachen ist, wo der nächste Schocker lauert. Die schauderhafte Atmosphäre des Spiels wirkt sehr authentisch und teilweise vielleicht schon ein bisschen zu echt.

Resident Evil 7 Biohazard gibt es bei Steam noch bis zum 20. April 2021 für 9,89 Euro.

Ghostrunner

First-Person-Action | Windows | 14,99 € (statt 29,99 €)

Das First-Person-Actionspiel Ghostrunner schickt Spieler in eine düstere Cyberpunk-Welt, um dort mit einem futuristischen Katana und allerlei artistischen Fähigkeiten im Gepäck, gegen zahlreiche Gegner anzutreten. Das besondere an Ghostrunner ist, dass Gegner mit nur einem Schlag zu besiegen sind - das gleiche gilt allerdings auch für den Spielercharakter. Das rasante, Parkour-artige Gameplay ermöglicht es dem Spieler, sich mit spektakulären Sprüngen an Wänden entlang oder auch rutschend unter Hindernissen hindurchzubewegen.

Trailer zu Ghostrunner (Quelle: Xbox)

Dabei gilt es, sich die zu überwindenden Routen und Kämpfe gut einzuprägen, da die meisten Passagen sehr schwer und kaum im ersten Anlauf zu schaffen sind. Im Spielverlauf lassen sich die Eigenschaften des Spielercharakters mithilfe von Implantaten und Spezialfähigkeiten verbessern, sodass dieser auch für die späteren Herausforderungen im Spiel gewappnet ist. Das Spiel findet im sogenannten Dharma-Turm statt, einer Stadt, die wie ein Turm aufgebaut ist. Hier erwartet den Spieler der finstere Schlüsselmeister, der für das Unheil verantwortlich ist, das die Menschheit fast vollständig ausgelöscht hat.

Ghostrunner gibt es bis zum 19. April 2021 für 14,99 Euro im Humble Store zu kaufen.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Shenmue 3, Sniper Ghost Warrior Contracts, F1 2020 + 6 weitere 9,95 EUR Win, Mac*, Linux* 01.05. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Adventures of Chris, Spinch, Stealth Bastard + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows April in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Summer Sale: voraussichtlich ab dem 23. Juni 2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

