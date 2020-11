Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversion, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse lohnenswerte Titel schnell. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Theme Hospital

Krankenhaus-Simulation | Windows, Mac | 1,29 € (statt 5,19 €)

In dem beliebten Klassiker Theme Hospital lässt sich das eigene Krankenhaus von Grund auf selbst planen, erbauen und gestalten. Dabei ist natürlich nicht nur für ein angenehmes Ambiente zu sorgen, sondern auch funktional muss die Klinik überzeugen und möglichst viele Patienten zu möglichst geringen Kosten heilen. Das gerade zu Beginn sehr knappe Budget für das eigene Krankenhaus stellt den Spieler daher immer wieder vor wichtige Entscheidungen: Sollte nun ein Spielautomat für das Wartezimmer oder doch lieber das neue Röntgengerät angeschafft werden? Die Szenarien entwickeln sehr schnell ein turbulentes Eigenleben und so schreibt jede neue Runde eine einzigartige Krankenhaus-Geschichte.

Trailer zu Theme Hospital (Quelle: GOG.com)

Das Spiel ist nicht zuletzt auch für seinen derben und raffinierten Humor bekannt, der das Theme Hospital mitunter wie das reinste Irrenhaus erscheinen lässt. Die aberwitzigen Krankheitsbilder und Heilmethoden sind in viele Wortwitze und Doppeldeutigkeiten gepackt, die auch in der deutschen Übersetzung gut funktionieren. Die Grafik des 1997 erschienenen Spiels lässt sich per Mod auf moderne Auflösungen skalieren, das Gameplay macht ganz ohne Mod auch heute noch Spaß.

Wer trotzdem lieber eine runderneute, moderne Krankenhaus-Simulation im Geiste von Theme Hospital Optik möchte, dem ist Two Point Hospital von 2018 empfohlen. Theme Hospital gibt es bis zum 23. November 2020 bei GOG für 1,29 Euro. Two Point Hospital gibt es im Humble Store für 34,99 Euro.

Warhammer 40.000: Mechanicus

Rundenstrategie | Windows, Mac, Linux | 10,49 € (statt 29,99 €)

Bis heute hat das Warhammer-40K-Universum über 50 Videospiele für alle erdenklichen Plattformen hervorgebracht. Das rundenbasierte Taktikspiel Warhammer 40.000: Mechanicus zählt zu den wenigen Warhammer-Perlen, die nicht nur von den Kritikern, sondern auch von der Community positives Feedback bekommen haben. In der Rolle des Magos Dominus Faustinius übernehmen Spieler das Kommando über eine Elite-Einheit des Imperiums, die Adeptus Mechanicus. Für die rundenbasierten Missionen lassen sich Teams mit Tech-Priests zusammenstellen, die über unterschiedliche Fähigkeiten und somit über spezielle Stärken und Schwächen verfügen.

Trailer zu Warhammer 40000: Mechanicus (Quelle: Kasedo Games)

Neben den übergeordneten Charakterklassen sind es vor allem Waffen, Ausrüstung und mechanische Upgrades, die über den Spielstil und den Verlauf der 50 Missionen entscheiden. Storytechnisch dreht sich Warhammer 40.000: Mechanicus um den neu entdeckten Planeten Silva Tenebris, dessen Ressourcen und Technologien es zu sichern gilt.

Warhammer 40.000: Mechanicus gibt es bei GOG noch bis zum 23. November 2020 für 10,49 Euro zu kaufen.

Ancestors Legacy

Echtzeitstrategie | Windows | 8,99 € (statt 29,99 €)

Ancestors Legacy ist ein taktiklastiges Echtzeitstrategiespiel. Neben Features wie Basenbau und Ressourcenverwaltung setzt Ancestors Legacy vor allem auf riesige teambasierte Schlachten, die dank der Unreal-4-Engine auch noch hübsch anzusehen sind. Außerdem gibt es eine Art "Live-Action"-Kameramodus, der es dem Spieler ermöglicht, von der gewohnten Top-Down-Perspektive direkt ins Geschehen zu springen und quasi mitten auf dem Schlachtfeld zu stehen. Während der Singleplayer-Kampagne zieht man durch das mittelalterliche Europa und führt dabei die Armee der Wikinger, Angelsachsen, Deutschen oder Slawen an.

Trailer zu Ancestors Legacy (Quelle: Destructive Creations)

Die Handlung der Story verspricht authentisch und besonders nah an tatsächlichen historischen Ereignissen zu sein, wenngleich dies auch besonders in den Multiplayer-Schlachten eher zur Nebensache wird.

Ancestors Legacy gibt es bei GOG für 8,99 Euro zu kaufen.

Darksiders III

Action | Windows | 4,50 € (statt 44,99 €)

Bei dem Fantasy-Hack-and-Slash-Spiel Darksiders III kommen Freunde von rasantem Action-Gameplay voll auf ihre Kosten. Aber nicht nur das Gameplay überzeugt, auch die düstere und polierte Grafik weiß zu gefallen. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle über die Protagonistin Fury, die sich auf der Suche nach den Sieben Todsünden befindet, um diese zur Strecke zu bringen und so schlussendlich die Welt zu retten. Fury bekommt es bei ihrer Suche nicht nur mit den großen Übeln selbst, sondern auch mit allerlei Handlangern des Bösen zu tun.

Trailer zu Darksiders III (Quelle: Darksiders)

Für den Kampf gegen ihre Widersacher kann Fury auf physische Waffen wie Schwert und Peitsche zurückgreifen, sich bei Bedarf aber auch ihrer magischen Fähigkeiten bedienen. Außerdem ist sie in der Lage, akrobatische Sprünge und Salti zu vollführen, die mit dem Leveldesign ein sehr dynamisches Spielgefühl erzeugen.

Darksiders III ist derzeit bei Humble Choice im Paket mit acht anderen Spielen erhältlich, darunter Imperator Rome, Yakuza Kiwami 2 und Darkwood. Das Bundle ist leider nur per Abo erhältlich, das allerdings jederzeit kündbar ist und keine Mindestlaufzeit hat. Wer also abonniert und direkt wieder kündigt, bezahlt für alle Titel einmalig 10,67 Euro. Kündigt man nicht, verlängert sich das Abo monatsweise mit einer Auswahl an neuen Titeln.

Elite Dangerous

Weltraum-Simulation | Windows | kostenlos

Die Weltraum-Simulation Elite Dangerous gibt es in dieser Woche bei Epic gratis. Nicht nur für SciFi-Begeisterte bietet Elite Dangerous jede Menge Spielspaß im virtuellen Weltraum. Die authentisch gestaltete Milchstraße mit ihren 400 Milliarden Sternensystemen und den dazugehörigen Planeten, Sternen und Monden lädt nicht nur zum Erkunden ein, sondern stellt den Spieler auch vor die Aufgabe, in dieser ungewohnten Umgebung das eigene Überleben zu sichern. Dazu stehen dem Spieler zu Beginn nur ein paar lausige Weltraum-Dollar und ein kleines Raumschiff zu Verfügung.

Trailer zu Elite Dangerous (Quelle: Elite Dangerous)

Neben der Erkundung des Weltalls und der Suche nach Rohstoffen bietet Elite Dangerous vor allem ein umfangreiches Crafting-System sowie die Möglichkeit Schmuggel zu betreiben oder mit anderen Weltraumbewohnern zu handeln. Die Missionen der Hauptstory, die sich um interstellare Konflikte und Kriege dreht, machen den Spieler nach und nach mit den Gepflogenheiten des Alls vertraut. Wer Elite Dangerous lieber gemeinsam mit anderen Spielern erkunden möchte, der kann dies im Multiplayer-Modus ebenfalls tun.

Elite Dangerous gibt es im Epic Store noch bis zum 26. November 2020 kostenlos.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bild 1 von 108 Aktuelle Schnäppchen-Highlights für PC-Spieler (108 Bilder) Epic verschenkt in dieser Woche die imposante Weltraum-Simulation Elite Dangerous. Alleine oder auch im Multiplayer-Modus erkundet man als Spieler die Weiten des Weltalls und bastelt, schmuggelt und schießt sich voran. Elite Dangerous gibt es im Epic Store noch bis zum 26.11.2020 gratis, ebenso das Indie-Abenteuer The World Next Door.



Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Darksider 3, Yakuza 2, Imperator Rome + 6 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 04.12. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Smoke and Sacrifice, Viktor Vran, Bridge Constructor + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows Dezember in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Als Nächstes werden die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten erwartet:

Steam Herbst-Sale:

20.11.2020 bis 30.11.2020

20.11.2020 bis 30.11.2020 Steam Winter-Sale:

17.12.2020 bis 31.12.2020

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)