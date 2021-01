Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversion, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse lohnenswerte Titel schnell. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Hollow Knight

Action-Adventure | Windows, Mac, Linux | 7,49 € (statt 14,99 €)

Preisgekrönt und bockschwer – so kommt das wunderschöne Action-Abenteuer Hollow Knight daher. In einer Welt voller Insekten übernehmen Spieler die Rolle über den Hollow Knight, einen weißen Ritter, der den Kampf gegen eine gefährliche Seuche aufnehmen und das gefallene Königreich Heilandsnest aus der Dunkelheit befreien soll. Dazu lässt sich der Knight durch klassische 2D-Side-Scrolling-Level steuern, die mit allerlei Gegnern und anderen Gefahren aufwarten. Insbesondere die 30 Bosse, die in Hollow Knight auf den Spieler warten, haben es in sich.

Trailer zu Hollow Knight (Quelle: Team Cherry)

Der Schwierigkeitsgrad der Bosskämpfe ist durchaus mit einigen Begegnungen in Souls-Spielen zu vergleichen, obgleich die Kämpfe bei Hollow Knight deutlich schneller und dynamischer ablaufen. Um den Gegnern den Garaus machen zu können, stehen dem Protagonisten zahlreiche Fähigkeiten - wie Zauber oder besondere Attacken und Sprünge - zur Verfügung, die sich im Verlauf des Spiels freischalten lassen.

Hollow Knight gibt es bis zum 01. Februar 2021 für 7,49 Euro im Humble Store zu kaufen.

Desperados: Wanted Dead or Alive

Taktik-Abenteuer | Windows, Linux | 1,24 € (statt 4,99 €)

Das Wild-West-Abenteuer Desperados: Wanted Dead or Alive bietet kniffliges Taktik-Gameplay in Kombination mit einer filmischen Atmosphäre. Obwohl das Spiel rund 20 Jahre auf dem Buckel hat, vermag es auch heute noch einen aufregenden Charme zu versprühen, der Spieler im Handumdrehen in seinen Bann zieht. Desperados findet im späten 19. Jahrhundert im Südwesten der USA statt und schickt den Spieler in eine filmreife Wild-West-Kulisse. In der Rolle des Kopfgeldjägers John Cooper versammelt man die eigene Gang, um die horrende Belohnung einer Eisenbahngesellschaft abzustauben. Banditen verbreiten mit ihren Überfällen auf Züge der Twinnings & Co Angst und Schrecken und verursachen nicht zuletzt einen großen finanziellen Schaden für das Unternehmen.

Trailer zu Desperados: Wanted Dead or Alive (Quelle: Steam)

Cooper und seine fünf Gefolgsleute verfügen nicht nur über charakterliche Unterschiede, sondern haben auch verschiedene Fähigkeiten im Gepäck, die sich im Kampf gegen die Bandidos als nützlich erweisen sollen. Desperados: Wanted Dead or Alive steht im Humble Store bis zum 01. Februar für 1,24 Euro zum Kauf bereit.

Wem das Spiel doch schon etwas zu angestaubt erscheint, der sollte unbedingt einen Blick auf den dritten Teil der Wild-West-Spielereihe werfen. Auf Desperados III (2020) gibt es im Humble Store bis zum 01. Februar 50% Rabatt (24,99 Euro statt 49,99 Euro).

Torchlight II

Action-Rollenspiel | Windows, Mac, Linux | 9,49 € (statt 18,99 €)

Wer auf Looten & Leveln in bester Hack-and-Slash-Manier steht, für den ist Torchlight II eine tolle Alternative zum vermeintlichen Platzhirsch Diablo III. Das Action-Rollenspiel schickt Spieler allein oder auch gemeinsam mit anderen im Koop-Modus in zufallsgenerierte Dungeons, die tonnenweise Monster und Beute bereithalten. Die Beute wird für jeden Spieler individuell verteilt, sodass es keine Missverständnisse beim Aufheben der Items gibt. Die Story-Kampagne von Torchlight II ist durchaus spielenswert und lässt sich im NG+ (New Game Plus) auch mehrmals angehen.

Trailer zu Torchlight II (Quelle: Runic Games)

Der NG+-Modus bietet neben stärkeren Gegnern auch besseren Loot und ist auch für Spieler auf dem höchsten Level (Level 100) noch eine Herausforderung. In Torchlight II können sich Spieler für eine von vier Charakterklassen entscheiden, die jeweils mit unterschiedlichen Fern- oder Nahkampf-Skills ausgestattet sind. Die unterschiedlichen Ausrüstungsgegenstände können von jeder Klasse getragen werden, sofern die Charakterwerte eine gewisse Mindestanforderung erfüllen.

Torchlight II gibt es bei GoG bis zum 25. Januar 2021 für 9,49 Euro.

Superhot

Ego-Shooter | Windows, Mac | 9,19 € (statt 22,99 €)

Superhot ist ein Ego-Shooter der ganz besonderen Art. Nicht nur durch die stilisierte Grafik hebt sich das Spiel von anderen Genre-Vertretern ab, sondern vor allem durch das einzigartige Gameplay. Bei Superhot läuft die Zeit nur dann weiter, wenn sich der Spieler bewegt. Außerdem gibt es keine Anzeige für die eigene Gesundheit und auch nach Munition sucht man vorerst vergeblich. Wenn die eigene Waffe leergeschossen ist, kann man allerdings auf Tuchfühlung mit den Feinden gehen und diese im Nahkampf mit Baseballschlägern, Schwertern oder zur Not auch den eigenen Fäusten bekämpfen.

Trailer zu Superhot (Quelle: SUPERHOT)

Die Gegner treten meist in massiver Überzahl auf den Plan und hinterlassen bei ihrem Ableben Waffen und Munition. Da das Geschehen stets pausiert, sobald man stehenbleibt, kann man sich für jedes schwierige Gefecht eine passende Strategie überlegen, bevor man sich wieder bewegt und die Action weitergeht. Ein Endlosmodus ermöglicht es außerdem die eigenen Fähigkeiten im Kampf gegen nicht enden wollende Gegnerwellen zu testen.

Superhot gibt es bis zum 29. Januar für 9,19 Euro bei Steam zu kaufen. Darüber hinaus gibt es Superhot auch als VR-Version für 13,79 Euro bei Steam.

Galactic Civilizations III

Globalstrategie | Windows | kostenlos

Das rundenbasierte Globalstrategiespiel Galactic Civilizations III lädt Spieler dazu ein, die Kontrolle über eine von drei Zivilisationen zu übernehmen. In Galactic Civilizations III teilen sich Menschen, Drengin und Altarianer die scheinbar unendlichen Weiten des Universums und kolonisieren fremde Welten, als wäre es ein Wettbewerb. Um der eigenen Zivilisation die Vorherrschaft in der Galaxie zu sichern, stehen dem Spieler unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung. Neben einer klassischen, militärischen Strategie können auch diplomatische Beziehungen, technologischer Vorsprung oder kulturelle Überlegenheit zum Sieg führen.

Trailer zu Galactic Zivilizations III (Quelle: Stardock Games)

4X-typisch müssen in Galactic Civilizations III Ressourcen abgebaut, Infrastrukturen errichtet, Einheiten für Raumschlachten ausgebildet, Handel betrieben und diplomatische Entscheidungen gefällt werden. Galactic Civilizations III gibt es bis zum 28. Januar 2021 kostenlos im Epic Store.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Galactic Civilizations III ist ein rundenbasiertes Globalstrategiespiel, bei dem es darum geht, die eigene Zivilisation im typischen 4X-Spielstil voranzubringen. Galactic Civilizations III gibt es bis zum 28.01.2021 kostenlos im Epic Store.



Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice PC Building Simulator, Warhammer: Chaosbane + 7 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 05.02. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Cyber Hook, Along the Edge, Void Bastards + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows Februar in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Als Nächstes werden die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten erwartet:

Steam Game Festival: 03.02.2021 bis 09.02.2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

