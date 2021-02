Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversion, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

F1 2020

Rennsimulation | Windows | 21,99 € (statt 54,99 €)

Das offizielle Spiel zur Formel 1 glänzt in der 2020er-Version nicht nur mit lizenzierten Fahrzeugen, Strecken und Fahrern, sondern vor allem auch mit dem Karrieremodus. F1 2020 schickt Spieler mit dem eigenen Formel-1-Team ins Rennen. Als 11. Team startet man mit eigenen Fahrern, Sponsoren und Lieferanten in die Formel-1-Saison und versucht im Kampf gegen die anderen, renommierten Teams einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Dank des individuell anpassbaren Schwierigkeitsgrades lassen sich die Rennen für Profis anspruchsvoll gestalten, bieten bei Bedarf aber auch für Einsteiger keine allzu große Hürde, um ins Spiel zu finden.

Trailer zu F1 2020 (Quelle: F1® Games From Codemasters)

Zwar versteht sich F1 2020 als Rennsimulation, bietet aber dennoch im Bereich Realismus genügend Einstellungsmöglichkeiten, um das Fahrerlebnis etwas "arcadiger" und somit leichter zugänglich zu machen. Wer das eigene fahrerische Können nicht nur gegen computergesteuerte Kontrahenten unter Beweis stellen möchte, der kann dies im Splitscreen-Modus auch gegen Freunde oder online gegen andere Spieler tun.

F1 2020 steht noch bis zum 12. Februar bei Steam für 21,99 Euro zum Kauf bereit.

For the King

Strategie-Abenteuer | Windows, Mac, Linux | kostenlos

For The King entsendet Strategie-begeisterte Spieler in das Königreich Fahruhl, um dort einer verzweifelten Königin zu helfen. Ihr Gatte, der König, wurde ermordet – vom Täter jedoch fehlt jede Spur. Die Witwe bittet nun die Bevölkerung, dem Königreich mit Ressourcen und Kampfkraft auszuhelfen. Das strategische Rollenspiel bedient sich einiger Rogue-like-Elemente und erinnert auch ein wenig an gängige Fantasy-Tabletop-Spiele. In For the King stürzt man sich allein oder im kooperativen Modus (lokal oder online) in rundenbasierte Schlachten gegen allerlei Unholde, die Fahruhl dem Untergang ein Stück näherbringen wollen.

Trailer zu For the King (Quelle: Xbox)

Um das Unheil abzuwenden, stehen dem Spieler im Kampf Äxte, Schwerter, Zauberstäbe sowie magische Fähigkeiten zur Verfügung. Außerdem lassen die Gegner reichlich Beute fallen, wodurch sich die Spieler-Charaktere im Spielverlauf mit allerlei Tränken und anderen Ausrüstungsgegenständen verbessern lassen. Das größte Spaß-Potenzial bietet wohl der Koop-Modus, bei dem man gemeinsam mit Freunden die Spielwelt ganz nach den eigenen Vorlieben erkunden und Kämpfe strategisch planen und ausführen kann.

For the King gibt es bis zum 11. Februar 2021 kostenlos im Epic Store.

Dead Cells

Rogue-lite | Windows, Mac, Linux | 12,49 € (statt 24,99 €)

In dem Rogue-lite Dead Cells schlüpfen Spieler in die Rolle eines grünen Schleimhaufens, der wiederum in die leere Hülle eines gefallenen Kriegers schlüpft und diesen so quasi mit neuem Leben erfüllt. Das bockschwere Spiel kommt im typisch pixeligen Metroidvania-Gewand daher und schickt frustresistente Spieler auf eine abenteuerliche Reise durch scheinbar endlose Dungeons. Die prozedural generierten Level halten neben kleinen Rätseln, Sprungpassagen und zahlreichen Gegnern vor allem eindrucksvolle Bosskämpfe bereit, deren Mechaniken häufig an die der Bosse aus den Dark-Souls-Spielen erinnern.

Trailer zu Dead Cells (Quelle: Motion Twin)

Genre-typisch bedeutet das Ableben im Spiel, dass alle Waffen, Ausrüstungsteile und auch die angesammelten Zellen (Währung, zum Kauf von Gegenständen und Upgrades) verloren gehen. Eine Ausnahme sind Spezialfähigkeiten, die sich permanent freischalten lassen. So bestrafend diese Art des Gameplays auch sein kann, so belohnend ist es, einen widerspenstigen Boss im 17. Versuch schließlich zu erlegen und ihm seine Beute abzunehmen.

Dead Cells gibt es im Humble Store bis zum 09. Februar 2021 für 12,49 Euro zu kaufen.

PC Building Simulator (+ 8 weitere Titel)

Ego-Shooter | Windows, Mac | 10,67 € (statt 250 US-$)

Der PC Building Simulator ermöglicht es Spielern, eine eigene, virtuelle PC-Werkstatt auf dem heimischen PC zu eröffnen. Eine detaillierte Hard- und Softwaresimulation sorgt dafür, dass sich die Computer nicht nur authentisch planen und bauen, sondern auch testen, diagnostizieren und reparieren lassen. Darüber hinaus stehen für den Bau leistungsstarker Workstations und stromfressender Gaming-PCs haufenweise lizenzierte Komponenten von namhaften Herstellern wie be quiet, Corsair, msi, Nvidia, Asus und Razer zur Verfügung. Zudem lässt sich die Leistungsfähigkeit der selbstgebauten Maschinen auch mithilfe von Tools wie 3DMark überprüfen. Ein Karrieremodus bietet die Möglichkeit, das eigene PC-Imperium von Grund auf aufzubauen.

Trailer zu PC Building Simulator (Quelle: PC Building Simulator)

Im Verlauf des Spiels gilt es nicht nur, PCs für Kunden aufzurüsten, zu reparieren und zu bauen, sondern auch, das Unternehmen zu managen und sich um die Buchhaltung zu kümmern. Für Spieler, die nicht so vertraut mit der Zusammensetzung von Hardware-Komponenten sind, ist PC Building Simulator eine gute und einfache Hilfe, wenn es darum geht, zu lernen, wie ein Computer aufgebaut ist und funktioniert.

Der PC Building Simulator ist derzeit bei Humble Choice im Paket mit acht anderen Spielen erhältlich, darunter Warhammer: Chaosbane, Pathologic 2 und Ancestors. Das Bundle ist leider nur per Abo erhältlich, das allerdings jederzeit kündbar ist und keine Mindestlaufzeit hat. Wer also abonniert und direkt wieder kündigt, bezahlt für alle Titel einmalig 10,67 Euro. Kündigt man nicht, verlängert sich das Abo monatsweise mit einer Auswahl an neuen Titeln.

Victor Vran

Action-RPG | Windows, Mac, Linux | 5,99 € (statt 19,99 €)

Das isometrische Action-Rollenspiel Victor Vran ist ein gelungener Diablo-III-Klon, der auf den zweiten Blick doch einiges anders macht. Natürlich erfindet Victor Vran das Hack-and-Slash-Genre nicht neu, bringt mit Schusswaffen, Dämonenkräften und Schicksalskarten aber einige neue Elemente ins Spiel, die sich von Spielern ganz individuell für die Gestaltung des eigenen Spielcharakters einsetzen lassen. Die Schicksalskarten verbessern unter anderem Charakterwerte wie Fern- und Nahkampf oder werten die Dämonenkräfte auf.

Trailer zu Victor Vran (Quelle: Haemimont Games)

Dämonenkräfte sind besonders starke Zauber oder Attacken, die sich erst dann einsetzen lassen, wenn man durch aufeinanderfolgende Angriffe eine Ressourcen-Leiste, den sogenannten Overdrive, gefüllt hat. Victor Vran bietet zudem einen Koop-Modus, der es ermöglicht, die düsteren Dungeons und Wälder auch gemeinsam mit Freunden zu durchstreifen.

Das Spiel gibt es noch bis zum 08. Februar 2021 bei GoG für 5,99 Euro.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice PC Building Simulator, Warhammer: Chaosbane + 7 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 05.02. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Cyber Hook, Along the Edge, Void Bastards + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows Februar in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Game Festival: 03.02.2021 bis 09.02.2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)