Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversionen, Sales und Spiele-Bundles

Auf "Kerbal Space Program" und "Hearts of Iron IV" gibt in dieser Woche 75% Rabatt. Im Epic Store steht unter anderem "Kingdom: New Lands" kostenlos bereit.

Mit "Amnesia: A Machine for Pigs" können sich Epic-Store-Nutzer gratis in Halloween-Stimmung bringen (Bild: Epic Games)