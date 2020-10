Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversionen, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse lohnenswerte Titel schnell. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Taktik-Rollenspiel | Windows | 13,99 € (statt 34,99 €)

Das Setting des Rollenspiels Mutant Year Zero ist post-apokalyptisch: Eine nukleare Katastrophe hinterlässt die Welt als zerrüttetes Ödland, das zum größten Teil von Tieren und Mutanten und nur wenigen Menschen bewohnt wird. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über eine Handvoll kautziger Kreaturen, darunter eine sprechende Ente, ein mürrischer Eber und eine Frau mit steinerner Haut. Diesem heldenhaften Mutanten-Team stehen zahlreiche, mitunter übermächtig wirkende Gegner im Weg, die es mit ausgeklügelter (Runden-)Taktik zu überwinden gilt.

Trailer zu Mutant Year Zero: Road to Eden (Quelle: Funcom)

Wie von Rollenspielen gewohnt, erlangen die Charaktere im Spielverlauf Fertigkeitspunkte, mit denen man etwa das Fliegen lernen kann. Ziel der Geschichte ist es, das namensgebende Eden zu erreichen, das angeblich frei von Strahlung und nervigen Bösewichten sein soll.

Mutant Year Zero: Road to Eden zeigt, das alt-ehrwürdige Rundentaktik auch in modernen Spielen noch sehr gut funktioniert. Der Titel ist bis zum 26.10.2020 für 13,99 Euro bei GoG erhältlich. Die Deluxe Edition beinhaltet das Add-on Seed of Evil und ist im gleichen Zeitraum auf 17,99 Euro reduziert.

Metro 2033 Redux

Ego-Shooter | Windows | 3,99 € (statt 19,99 €)

Metro 2033 ist ein Ego-Shooter mit Survival-Horror-Elementen, der auf den gleichnamigen, dystopischen Romanen des russischen Autors Dmitri Gluchowski basiert. Auch hier war die Nukleartechnologie am Ende zum Schaden der Menschheit: Ein Atomkrieg hat das oberirdische Russland nämlich weitgehend unbewohnbar gemacht, sodass sich die wenigen Überlebenden in das unterirdische Schienennetz der Moskauer Metro zurückgezogen haben. Artjom, der 20-jährige Hauptcharakter des Spiels, muss den Schutz der Metro jedoch verlassen, als er aufbricht, um eine vermisste Person zu finden.

Trailer zu Metro 2033 Redux (Quelle: Deep Silver)

An der Oberfläche wartet nicht nur lebensgefährliche Strahlung auf ihn, sondern auch ein bunter Straß an blutrünstigen Mutanten. Außerdem lernt er andere Überlebende kennen, die selbstverständlich nicht nur Gutes im Schilde führen und einige düstere Geheimnisse offenbaren.

Die überarbeitete Version der ersten beiden Teile, Metro 2033 Redux und Metro Last Light Redux, gibt es bei GoG bis zum 26.10.2020 für jeweils 3,99 Euro. Wer Lust auf storylastige Ego-Shooter und postapokalyptische Survival-Atmosphäre verspürt, dürfte von beiden Titeln viele Stunden unterhalten werden.

Layers of Fear 2 und Costume Quest 2

Horror | Windows | kostenlos

Kurz vor Halloween bietet der Epic Games Store zwei passende Titel kostenlos an. In dem First-Person-Horrorspiel Layers of Fear 2 geht es um einen Hollywood-Schauspieler, der der Einladung eines Regisseurs auf ein mysteriöses Kreuzfahrtschiff nachkommt, um dort seine vermeintliche Filmrolle zu spielen. Vor Ort erwartet den Protagonisten jedoch ein gruseliger Schauplatz mit allerlei Rätseln und Schreckmomenten. Beim Gameplay steht die Erkundung im Vordergrund, zwischendurch gibt es aber auch Rätsel zu lösen.

Trailer zu Layers of Fear 2 (Quelle: Bloober Team)

Etwas weniger schrecklich geht es bei Costume Quest 2 zu. Das Action-Abenteuer nimmt sich nicht allzu ernst und bietet neben einer unterhaltsamen Story zahlreiche Kostüme mit unterschiedlichen Boni, die in rundenbasierten Kämpfen gegen finstere Widersacher zum Einsatz kommen.

Während Layers of Fear 2 also ganz klar die Psycho-Horror-Schiene fährt, setzt Costume Quest 2 eher auf seichten Grusel in bunter Zeichentrick-Optik. Beide Spiele sind noch bis zum 29.10.2020 kostenlos im Epic Store erhältlich.

GTA V

Open-World-Action | Windows | 14,99 € (statt 29,99 €)

Die Grand-Theft-Auto-Spiele haben allesamt Kult-Status - und GTA V bildet da keine Ausnahme. Im fünften Hauptteil der Reihe geht es um drei Kriminelle, die unterschiedlicher nicht sein könnten: so dreht Möchtegern-Gangster Franklin im Auftrag eines Autohändlers immer wieder kleinere Dinger, während der unter Zeugenschutz stehende Ex-Bankräuber Michael ein schönes Leben im Nobel-Viertel von Los Santos führt. Der dritte im Bunde ist der Psychopath Trevor, der vor vielen Jahren gemeinsam mit Michael einen großen Coup landete, der allerdings in einem Desaster endete.

Trailer zu GTA V (Quelle: Rockstar Games)

Die Wege der drei Ganoven kreuzen sich im Verlauf der Geschichte, und als Spieler wechselt man zwischen den Charakteren fortan hin und her. Die offene Spielwelt von GTA V lädt dabei wie immer zur freien Erkundung abseits der Geschichte ein und bietet alles, was das Gangster-Herz begehrt, inklusive Verfolgungsjagden, Schießereien und Spaß im Nachtleben der Stadt.

GTA V gibt es bis zum 28.10.2020 bei Steam für 14,99 Euro zu kaufen.

FTL - Faster Than Light

Weltraum-Roguelike | Windows, Mac, Linux | 2,49 € (statt 9,99 €)

In Faster Than Light bereist man als Kapitän eines Raumschiffs eine zufällig generierte Galaxie, die es vor einer Rebellen-Bedrohung zu retten gilt. Dabei springt man nach Art eines Choose-Your-Own-Adventure-Spiels von Planetensystem zu Planetensystem, wo jeweils ein Zufallsereignis wartet. Das ringt dem Spieler oft ein oder mehrere Entscheidungen ab, belohnt manches Mal mit Raumschiffs-Upgrades, läuft aber immer wieder auch auf Kämpfe hinaus. Dann beordert man seine Crew an den Antrieb, die Schilde, die Krankenstation oder die Waffen- und Drohnen-Systeme - je nachdem, wo es gerade am meisten brennt. Das bedeutet zwar allerlei Micro-Management, dank Pause-Funktion kommt Taktik dennoch nicht zu kurz.

Trailer zu FTL - Faster Than Light (Quelle: Justin Ma)

So man vorher nicht das Zeitliche segnet, durchquert man insgesamt acht Sektoren. Raumschiffe und Waffensysteme der Gegner unterscheiden sich jeweils, auch die Alien-Rassen sind pro Sektor andere. Am Ende des letzten Sektors wartet stets ein Boss-Schiff, das es über einen mehrstufigen Kampf zu besiegen gilt. Im Spielverlauf lassen sich bei Erreichen verschiedener Meilensteine zudem bis zu zehn Raumschiffe freischalten, für die es jeweils drei verschiedene Layouts mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen gibt.

FTL - Faster Than Light gibt es im Humble Store bis zum 26.10.2020 für 2,49 Euro.

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Tropico 6, Shadows Awakening, Lightmatter + 6 weitere 10,67 EUR (bis 06.11., danach 13,99) Win, Mac*, Linux* 06.11. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Layers of Fear, Darkside Detective, Silver Chains + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows November in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Als Nächstes werden die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten erwartet:

Steam Halloween-Sale:

29.10.2020 bis 1.11.2020

29.10.2020 bis 1.11.2020 Steam Herbst-Sale:

20.11.2020 bis 30.11.2020

20.11.2020 bis 30.11.2020 Steam Winter-Sale:

17.12.2020 bis 31.12.2020

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

