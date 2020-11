Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversionen, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse lohnenswerte Titel schnell. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Elite Dangerous

Weltraum-Simulation | Windows | 6,24 € (statt 24,99 €)

Die Weltraum-Simulation Elite Dangerous bietet SciFi-Begeisterten eine authentisch gestaltete Milchstraße mit ihren 400 Milliarden Sternensystemen und den dazugehörigen Planeten, Sternen und Monden. Mit nur geringem Budget und einem kleinen Raumschiff beginnen Spieler ihr Weltraum-Abenteuer mitten im All und müssen sich schnell in der ungewohnten Umgebung zurechtfinden, um das eigene Überleben zu sichern. Neben der Erkundung des Weltalls sind der Abbau von Rohstoffen sowie Handel und Schmuggel essenziell, um in Elite: Dangerous voranzukommen.

Trailer zu Elite Dangerous (Quelle: Elite Dangerous)

Die riesige Spielwelt bietet darüber hinaus eine spannende Story um Kriege und andere Konflikte – und Platz für jede Menge andere Spieler: Elite Dangerous lässt sich sowohl im Solo-Modus als auch online mit anderen Spielern erleben.

Elite Dangerous gibt es aktuell im Humble Store für 6,24 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 09. November 2020.

Kingdom: Classic

Pixel-Strategie | Windows, Mac, Linux | kostenlos

Auch Epic-Verweigerer können sich diese Woche über eine Gratis-Vollversion freuen – und in Kingdom: Classic als König durch die eigenen Lande reiten. Der Titel ist aber kein Reitsimulator. Tatsächlich lenkt man vom Rücken seines Rappen nämlich die gesamten Geschicke seines Königreichs. Dabei gilt es, Ressourcen clever zu managen, mit Gold neue Untertanen zu rekrutieren und das Königreich gegen unliebsame Eindringlinge zu verteidigen.

Trailer zu Kingdom: Classic (Quelle: Raw Fury)

Wer das Abenteuer liebt, der kann aber auch den Schritt über die Grenzen des Königreichs hinauswagen und die Wildnis unsicher machen, geheimnisvolle Wälder erkunden und rätselhafte Artefakte plündern.

Kingdom: Classic gibt es noch bis zum 09. November 2020 unter anderem im Humble Store kostenlos. Den Nachfolger, Kingdom: New Lands, gibt es im Humble Store und auch bei GoG für jeweils 14,99 Euro.

Außerdem kostenlos: Das Aufbauspiel Dungeons 3 ist noch bis zum 12.11. kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Bioshock Infinite

Ego-Shooter | Windows | 13,79 € (statt 54,99 €)

Unter all den Ego-Shootern da draußen glänzt Bioshock Infinite vor allem mit einer tollen Story und der dazu passenden, einzigartigen Atmosphäre. In der fliegenden Stadt Columbia geht es unter anderem um religiösen Fanatismus und darum, wie die geteilte Bevölkerung in einem Bürgerkrieg versucht, die Vorherrschaft in der Stadt zu erlangen. Dabei stehen sich die ultranationalistischen Gründer und die Widerstandsbewegung verfeindet gegenüber. Als Spieler bringt man in der Rolle des Protagonisten Booker DeWitt Ordnung in das Chaos, um den Bürgern von Columbia aus der Krise herauszuhelfen.

Trailer zu BioShock Infinite Complete Edition (Quelle: 2K United Kingdom)

Neben etwas Diplomatie ist dazu vor allem Waffengewalt gefragt. Im Verlauf des Spiels lassen sich futuristische, steampunkige Waffen finden und verbessern und auch die Fähigkeiten der Spielfigur entwickeln sich: Booker bekommt nach und nach bis zu acht übernatürliche Fähigkeiten, die sich sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen lassen.

Bioshock Infinite gibt es bis zum 09. November 2020 bei GoG für 13,79 Euro als Complete Edition inklusiver aller Erweiterungen. Die beiden Vorgänger, BioShock und BioShock 2, gibt es im gleichen Zeitraum bei GoG für jeweils 6,59 Euro.

Jurassic World Evolution

Aufbau-Simulation | Windows | 12,49 € (statt 49,99 €)

Der Jurassic-Park-Film von 1993 erweckte die seit über 60 Millionen Jahren ausgestorbenen Dinosaurier wieder zum Leben. Quasi zeitgleich mit der Veröffentlichung des Films erblickten auch die ersten Videospiele für die damalige Konsolengeneration und den PC das Licht der Welt. Rund 40 mehr oder weniger erfolgreiche Titel unterschiedlicher Gaming-Genres hat das Franchise bis heute hervorgebracht. Gut gemeinter Versuche zum Trotz, ließ keines der Spiele den Traum vom eigenen Dino-Park in Erfüllung gehen. Erst in Jurassic World Evolution (2018) konnten Spieler endlich den eigenen Park mit allen Publikums-Lieblingen der Dino-Geschichte erstellen.

Trailer zu Jurassic World Evolution (Quelle: Jurassic World)

Auf traumhaft schönen Inseln lassen sich riesige Gehege für Fleisch- und Pflanzenfresser anlegen und mit der gewünschten Spezies bestücken. Achtet man dabei nicht auf die individuellen Anforderungen jeder Dino-Art, geraten diese gerne außer Kontrolle und proben den Aufstand. Kenner der Filme oder Bücher wissen, welche Probleme das auslösen kann. Neben den spektakulären Parkbewohnern trifft man im Spiel auch auf bekannte Technik und Protagonisten aus den Filmen.

Die Jurassic World Evolution Deluxe Edition steht bis zum 09. November 2020 im Humble Store für 12,49 Euro zum Kauf bereit.

The Sims 4

Life-Sim | Windows | 9,99 € (statt 39,99 €)

In Die Sims 4 können Spieler soziale Gemeinschaften entwickeln und den computergesteuerten Sims dabei zusehen, wie sie miteinander wohnen, lieben, streiten, sich versöhnen und ihren Alltag gestalten. Die Hauptfigur, über die man als Spieler die Kontrolle übernimmt, ist hierzu weitreichend anpassbar. Das beginnt bei den Äußerlichkeiten und endet bei den Lebenszielen. Der Kreativität sind auch beim Bau des Zuhauses keine Grenzen gesetzt.

Trailer zu Die Sims 4 (Quelle: The Sims)

Und ganz gleich ob Familienleben, Studenten-WG oder Promi-Parties in der eigenen Villa: Die Sims 4 ist eine Sandbox für verschiedenste Lebensentwürfe, die immer wieder zu aberwitzigen Szenen führt. Denn die Sims verhalten sich untereinander gemäß ihren persönlichen Charaktereigenschaften und interagieren auch ohne das Zutun des Spielers. So gehen die Sims je nach Szenario einem geregelten Alltag nach, haben Berufe und Hobbys und treffen sich nach Feierabend mit Freunden auf ein Bier. Hin und wieder ist allerdings beherztes Eingreifen erforderlich, wenn ein Sim etwa durchdreht oder man eine Karriere-Entscheidung für seinen Schützling trifft.

Die Sims 4 gibt es bis zum 11. November 2020 bei Steam für 9,99 Euro.

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Als Nächstes werden die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten erwartet:

Steam Herbst-Sale:

20.11.2020 bis 30.11.2020

20.11.2020 bis 30.11.2020 Steam Winter-Sale:

17.12.2020 bis 31.12.2020

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)