Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversionen, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse lohnenswerte Titel schnell. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Stealth-Taktik | Windows, Mac, Linux | 5,99 € (statt 39,99 €)

Spiele wie Commandos (1998) und Desperados (2001) ebneten vor rund 20 Jahren den Weg für taktische Schleichspiele. Wirklich gute Genre-Vertreter sind jedoch rar gesät. Umso erfreulicher ist, dass fernab ausgelutschter Weltkriegs-Szenarien auch ein großartiger Genre-Vertreter existiert, der im Japan des frühen 17. Jahrhunderts spielt. Shadow Tactics: Blades of the Shogun erzählt die Geschichte eines herrschenden Shoguns, der, um im Land den Frieden zu wahren, fünf besondere Krieger rekrutiert. Diese fünf verfügen allesamt über außergewöhnliche Fähigkeiten und sollen Verschwörungen und kriegerische Aufstände mithilfe von strategisch durchdachten Attentaten sowie Sabotage- und Spionageaktionen zerschlagen.

Der Taktik-Titel hat bei Erscheinen viele gute Reviews eingefahren und bietet in allen spielerischen Belangen besondere Stärken: Die malerische Optik und der tolle Soundtrack erschaffen eine authentische, fernöstliche Atmosphäre, die Hand in Hand mit dem durchdachten Gameplay und den sympathischen Charakteren geht. Dem Spieler werden unzählige taktische Möglichkeiten geboten, mit deren Hilfe sich die Missionen auf ganz unterschiedliche Arten spielen lassen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun gibt es bei Steam noch bis zum 16. November 2020 für 5,99 Euro zu kaufen. Unentschlossene können auf der Store-Seite eine Gratis-Demo herunterladen.

Tomb Raider

Action-Adventure | Windows, Mac, Linux | 3,99 € (statt 19,99 €)

Wie Lara Croft zu der toughen Überlebenskünstlerin wurde, die man aus den frühen Spielen und den Filmen mit Angelina Jolie kennt, zeigt die 2013 gestartete, neue Tomb-Raider-Trilogie. Schon im ersten der drei Teile gerät Lara psychisch und physisch an ihre Grenzen und muss gezwungenermaßen über sich hinauswachsen. Auch dank der Stimme von Nora Tschirner entwickelt sich Lara quasi im Handumdrehen zu der weiblichen Version von Bear Grylls. Lara trotzt im Spiel aber nicht nur den Widrigkeiten der Natur und den Gefahren uralter Höhlen, sondern auch einer Gruppe von Bösewichten, die ihr ans Leder wollen.

Auf den Spuren der Abenteuer ihres Vaters entdeckt Lara Gräber und Schätze längst vergangener Kulturen und kommt so dem Geheimnis der mysteriösen Insel, auf der sie mit ihrer Crew gestrandet ist, immer näher. Im Spielverlauf lassen sich Laras Fähigkeiten mit unterschiedlichem Schwerpunkt upgraden, außerdem gibt es zahlreiche Waffen und Werkzeuge, die sich ebenfalls verbessern lassen.

Tomb Raider (2013) gibt es bis zum 16. November 2020 als GOTY-Edition (Game of the Year) für 3,99 Euro im Humble Store. Die beiden Nachfolger, Rise of the Tomb Raider (7,49 Euro) und Shadow of the Tomb Raider (19,79 Euro), gibt es dort im selben Zeitraum ebenfalls zu deutlich reduziertem Preis.

Battlestar Galactica Deadlock

SciFi-Strategie | Windows | 7,39 € (statt 36,99 €)

Battlestar Galactica (2004-2009) ist die sehr gelungene Neuverfilmung der Serie Kampfstern Galactica (im Original ebenfalls Battlestar Galactica), die zwischen 1978 und 1980 im TV ausgestrahlt wurde. Die beliebten Serien sind der Namensgeber für das rundenbasierte Sci-Fi-Strategiespiel Battlestar Galactica Deadlock. Außer dem Namen leiht sich das Spiel auch bekannte Persönlichkeiten und Technik aus der Serien-Vorlage. Deadlock bietet eine atmosphärische Weltraum-Szenerie, die nicht nur echten Sci-Fi-Fans gefallen dürfte. Die rundenbasierten Weltraum-Schlachten wirken auf den ersten Blick recht unaufgeregt und nüchtern, entfachen aber meist schon nach kurzer Kampfdauer ein sehenswertes Effekt-Feuerwerk.

Die Flotten, die ins Kampfgeschehen aufbrechen, lassen sich vom Spieler zusammenstellen und erlauben den Einsatz von namhaften Großraumschiffen wie der Manticore oder des Jupiter-Battlestar. Der Spieler gibt während der Schlachten Befehle von der Brücke der Daidalos, einer gigantischen mobilen Werft, in der einige der größten Schiffe der kolonialen Flotte gefertigt werden. Die Story von Battlestar Galactica Deadlock findet während des Ersten Zylonenkrieges statt, der auch in der Serie bereits ein großer Teil der Handlung war.

Battlestar Galactica Deadlock gibt es bei GoG bis zum 16. November 2020 für 7,39 Euro.

Sherlock Holmes: The Devils Daughter

Detektiv-Abenteuer | Windows | 4,50 € (statt 44,99 €)

Nicht jeder Hobby-Ermittler verfügt über die besonderen Fähigkeiten eines Sherlock Holmes. Das Detektiv-Abenteuer Sherlock Holmes: The Devils Daughter bietet zumindest am PC die Möglichkeit, sein Talent als Ermittler auf die Probe zu stellen und als Sherlock Holmes logisch herzuleiten, wer da wem und warum das Licht ausgeknipst hat. Dafür gilt es in den düsteren Gassen Londons, Befragungen von Verdächtigen und Zeugen durchzuführen, Kämpfe und Verfolgungsjagden auszutragen sowie Beweise zu sammeln und Tatorte zu untersuchen.

Die Nachforschungen werden stets durch Intrigen und mysteriöse Vorfälle zusätzlich erschwert und verlangen dem berühmten Detektiv alles ab, was seine Ermittler-Talente hergeben. Jede Entscheidung in Gesprächen wirkt sich ebenso auf den Verlauf der Geschichte aus wie die richtigen (oder auch falschen) Schlussfolgerungen bei der Auswertung von Beweisen und Indizien. Insgesamt hält das Spiel fünf Fälle bereit, die aufgeklärt werden möchten.

Sherlock Holmes: The Devils Daughter ist bis zum 16. November 2020 für 4,50 Euro bei Gamesplanet erhältlich.

Warhammer: Chaosbane

Action-RPG | Windows | 14,99 € (statt 29,99 €)

Das Fantasy-Universum von Warhammer hat schon in fast jedem erdenklichen Genre ein Spiel veröffentlicht. Warhammer: Chaosbane ist das erste Action-RPG, das das Franchise hervorgebracht hat. Der Spieler muss in bester Hack-and-Slash-Manier die vom Krieg völlig zerstörte Welt von scheinbar übermächtigen Horden befreien, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Dafür stehen fünf Charakterklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten bereit, darunter ein Soldat mit guten Nehmerqualitäten, ein Nahkampf-Zwerg, ein magiebegabter Hochelf und eine technikaffine Zwergin.

Den Helden stellen sich über 70 unterschiedliche Gegnertypen in den Weg, darunter normale Monster, Chaosgötter und fiese Bosse. Warhammer: Chaosbane verspricht mit zehn Schwierigkeitsstufen einen leichten Einstieg für Neulinge und Langzeitmotivation für erfahrene Spieler. Wer die Schlachten gegen das Chaos nicht allein bestreiten möchte, der kann den Monstern mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus den Garaus machen.

Warhammer: Chaosbane gibt es bis zum 16. November 2020 für 14,99 Euro bei Gamesplanet zu kaufen.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Darksider 3, Yakuza 2, Imperator Rome + 6 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 04.12. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Smoke and Sacrifice, Viktor Vran, Bridge Constructor + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows Dezember in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Als Nächstes werden die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten erwartet:

Steam Herbst-Sale:

20.11.2020 bis 30.11.2020

20.11.2020 bis 30.11.2020 Steam Winter-Sale:

17.12.2020 bis 31.12.2020

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

