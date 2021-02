Aktuelle PC-Gaming-Deals: Gratis-Vollversionen, Sales und Spiele-Bundles

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Action-Adventure | Windows | 19,99 € (statt 39,99 €)

In Star Wars Jedi: Fallen Order übernehmen Spieler die Kontrolle über den Padawan Cal Kestis, der die berüchtigte "Order 66" überlebte, bei der alle Jedi getötet werden sollten. Zeitlich ist die Story des Spiels also zwischen den Geschehnissen von Episode 3 und Episode 4 angesiedelt. Auf der Flucht vor Darth Vader und anderen Schergen des Imperiums hat Cal es sich zur Aufgabe gemacht, den Jedi-Orden neu aufzubauen. Mit dem Lichtschwert in der Hand und dem niedlichen Helfer-Droiden BD-1 auf der Schulter stellt sich der junge Jedi-Schüler zahlreichen Gefahren an spektakulären Schauplätzen in allen Ecken der Galaxis.

Trailer zu Star Wras Jedi: Fallen Order (Quelle: EA Star Wars)

Im Spielverlauf lassen sich Cals Lichtschwert-Techniken stetig erweitern und verbessern, außerdem kann er sich die Macht zunutze machen und neue Fähigkeiten erlernen. Auf seiner Reise muss Cal nicht nur Stormtrooper und hässliche Weltraum-Monster, sondern auch Rätsel und Hindernisse überwinden, die ein wenig an die beliebten Tomb-Raider-Spiele erinnern. Unter all den Star-Wars-Spielen da draußen sticht Star Wars Jedi: Fallen Order als besonders gelungener und spielenswerter Vertreter dieser Spezies hervor.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist bei Steam noch bis zum 22. Februar 2021 für 19,99 Euro zu haben.

Rage 2

Action-Shooter | Windows | kostenlos

Der postapokalyptische First-Person-Shootern Rage 2 stammt vom Entwickler id Software, der auch für die DOOM-Spiele verantwortlich ist. Stimmung und Optik in Rage 2 erinnern stark an die legendären Mad-Max-Filme mit Mel Gibson aus den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Nachdem durch den Einschlag eines Asteroiden auf der Erde 80% der Menschheit ausgelöscht wurde, ist von der Welt nicht viel mehr übriggeblieben als ein wüstenähnliches Ödland. Durchgeknallte, gewalttätige Straßengangs machen der Bevölkerung das Leben schwer, indem sie Ressourcen stehlen und horten.

Trailer zu Rage 2 (Quelle: Bethesda Softworks)

Verantwortlich für das skrupellose Vorgehen der Gangs sind machthungrige Tyrannen, die mithilfe von Manipulation und leerer Versprechungen ihre Untertanen wie Marionetten für die eigenen, niederen Zwecke einsetzt. In der Rolle des letzten Rangers "Walker" stellen sich Spieler dieser Obrigkeit entgegen und ballern sich effektreich mit unzähligen futuristischen Waffen durch die Reihen der Bösewichte. Die riesige, sehr ansehnliche Open World wirkt authentisch und lädt zu Erkundungsfahrten mit stark gepanzerten und bewaffneten Fahrzeugen ein. Neben der Hauptstory sind es auch immer wieder die scheinbar ziellosen Fahrten durch das Ödland, die Rage 2 so unterhaltsam und abwechslungsreich machen.

Das Spiel gibt es bis zum 25. Februar 2021 kostenlos im Epic Store.

Outward (+ 8 weitere Titel)

Survival-Rollenspiel | Windows | 10,67 € (statt 250 US-$)

Outward ist ein Open-World-Rollenspiel mit Survival-Elementen. In der malerischen Fantasy-Welt Aurai gilt es nicht nur wilden Tieren, Monstern und kniffligen Bossen den Garaus zu machen, sondern auch Widrigkeiten wie Kälte, Hunger oder Krankheiten zu trotzen. Das neuste DLC (The Three Brothers) ermöglicht es außerdem, Gebäude und sogar ganze Städte zu bauen, vorausgesetzt, man verfügt über die notwendigen Ressourcen. In Outward können Spieler entscheiden, ob sie die Gefahren von Aurai allein oder gemeinsam mit anderen Spielern erkunden möchten. Der kooperative Modus funktioniert sowohl online als auch lokal im Splitscreen-Modus. Das Spiel bietet zudem dynamische Szenarien, die sich je nach Verhalten des Spielers anpassen und verändern.

Trailer zu Outward (Quelle: PlayStation Europe)

Ein automatisches Speichersystem verhindert, dass man zu älteren Spielständen zurückkehren und eine Situation erneut ausspielen kann, sodass Entscheidungen im Spiel stets endgültig sind und wohl überlegt sein sollten. Ganz RPG-typisch lässt sich der eigene Spielcharakter nach den eigenen Vorlieben anpassen, das gilt für die Optik ebenso wie für das Erlernen von Fähigkeiten. Es lassen sich Nahkämpfer, Fernkämpfer und Magiebegabte Charaktere erstellen und weiterentwickeln, wobei man in Outward nie vollständig ohne Magie auskommt.

Das Spiel ist derzeit bei Humble Choice im Paket mit acht anderen Spielen erhältlich, darunter Endless Space 2, Trine 4 und Valfaris. Das Bundle ist leider nur per Abo erhältlich, das allerdings jederzeit kündbar ist und keine Mindestlaufzeit hat. Wer also abonniert und direkt wieder kündigt, bezahlt für alle Titel einmalig 10,67 Euro. Kündigt man nicht, verlängert sich das Abo monatsweise mit einer Auswahl an neuen Titeln.

Gris

Indie-Action | Windows, Mac | 6,79 € (statt 16,99 €)

Das atmosphärische Indie-Jump-and-Run Gris zieht Spieler besonders mittels seines ästhetischen Grafikstils und einer tiefgründigen Story in seinen Bann. In dem Spiel schlüpft man in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Gris. Gris ist ein junges Mädchen, das in seiner eigenen Welt gefangen ist und sich dort mit schmerzhaften Erfahrungen und Emotionen auseinandersetzen muss. Dazu muss sie springend, kletternd und schwimmend allerlei Hindernisse überwinden. Im Verlauf des Spiels erweitert Gris ihre Fähigkeiten und auch die Wahrnehmung ihres eigenen Kummers, was sich in der Form ihres Kleides widerspiegelt, das sich stetig verändert.

Trailer zu Gris (Quelle: DevolverDigital)

Sie lernt mit ihrer Umgebung umzugehen und sie sich zunutze zu machen, wodurch sie immer neue Möglichkeiten findet, um die Rätselpassagen des Spiels zu meistern. Die liebevoll gestaltete Spielewelt von Gris wird durch ein stellenweise anspruchsvolles Gameplay und einen entspannten Soundtrack abgerundet. Da das Spiel nahezu ohne Text auskommt, stellt es keinerlei Sprachbarrieren auf und gibt Bedienhinweise nur in Form von universellen Symbolen. Gris erfreut sich gleichermaßen bei Spielern und Kritikern größter Beliebtheit und sollte in keiner Spiele-Bibliothek fehlen.

Gris gibt es bei GoG bis zum 22. Februar 2021 für 6,79 Euro zu kaufen.

Valfaris

Action | Windows | 9,49 € (statt 20,99 €)

Valfaris ist ein pixeliger 2D-Action-Plattformer mit eindringlichem Heavy-Metal-Soundtrack. In einer weit entfernten Ecke des Universums liegt die einst prachtvolle Festung Valfaris, die zunehmend von einer düsteren Macht übernommen wird. Als der furchtlose Krieger Therion in seine zuvor so paradiesische Heimat zurückkehrt, setzt er alles daran, um sie von der drohenden Dunkelheit zu befreien. In actiongeladenen Kämpfen ballert man sich mit unterschiedlichen, imposanten Waffen durch bunte Level, die mit Scharen von Unholden aufwarten.

Trailer zu Valfaris (Quelle: Big Sugar)

Das Spiel hat einen sogenannten "Full-Metal-Modus" im Gepäck, der mit dem Abschluss des Spiels freigeschaltet wird. Der Full-Metal-Modus lädt, ähnlich wie der New-Game-Plus-Modus in Souls-Spielen, zum erneuten Durchspielen ein und bietet schwerere Gegner und bessere Belohnungen, während man sein erspieltes Equipment aus dem vorangegangenen Spieldurchlauf behalten und wiederverwenden darf.

Valfaris ist derzeit ebenfalls Teil des Humble-Choice-Pakets, steht aber auch bei GoG bis zum 22. Februar 2021 für 9,49 Euro als Einzelkauf zur Verfügung.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Outward, Valfaris + 7 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 05.03. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Adventures of Chris, Spinch, Stealth Bastard + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows März in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Summer Sale: voraussichtlich ab dem 23. Juni 2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)