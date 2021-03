Aktuelle PC-Gaming-Deals: "Surviving Mars" gratis, "Resident Evil 2+3" günstiger

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Surviving Mars gratis bei Epic

Weltraum-Strategie | Windows, Mac | kostenlos

Für alle Mars-Begeisterten und solche, die es werden wollen, bietet das Weltraum-Strategiespiel Surviving Mars einen spielerischen Einstieg in die Erkundung des Roten Planeten. In einem fiktiven Zukunfts-Szenario geht es darum, eine Kolonie auf dem Mars zu errichten, um den Planeten erschließen und besiedeln zu können. In erster Linie gilt es, Bedingungen zu schaffen, die das Überleben auf dem Mars überhaupt erst möglich machen. So baut man eine stetig wachsende Mars-Basis unter mit Sauerstoff versorgten Glaskuppeln und kümmert sich um den Abbau von Ressourcen, die Erweiterung der Infrastruktur, den Anbau von Nahrung und das Erforschen neuer Technologien.

Trailer zu Surviving Mars (Quelle: Paradox Interactive)

Neben den Genre-typischen Herausforderungen erwarten den Spieler auf dem Mars auch unangenehme Ereignisse wie Sandstürme oder mysteriöse schwarze Würfel, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen.

Surviving Mars steht bis zum 18. März 2021 im Epic Store zur kostenlosen Abholung bereit.

Metro 2033 kostenlos bei Steam

First-Person-Shooter | Windows | kostenlos

Bis zum 15. März um 18:00 Uhr lässt sich außerdem der postapokalyptische First-Person-Shooter Metro 2033 kostenfrei dem eigenen Steam-Account hinzufügen. Dabei handelt es sich allerdings um das Original aus dem Jahr 2010 und nicht um die technisch modernisierte Redux-Version aus 2014. Letztere ist derzeit für 3,99 Euro erhältlich, die weiteren Teile der Metro-Reihe sind über das Wochenende ähnlich stark rabattiert.

Metro 2033 spielt in der Moskauer U-Bahn und strahlt eine beklemmende Atmosphäre aus (Bild: 4A Games / Deep Silver)

Resident Evil 2

Horror-Action | Windows | 15,99 € (statt 39,99 €)

Das preisgekrönte Survival-Horrorspiel Resident Evil 2 (2019) zeigt eindrucksvoll, wie gute Remakes von Spiele-Klassikern heutzutage aussehen sollten. Schon das Original von 1998 vermochte es mit seinem einzigartigen Spielgefühl Spieler für unzählige Stunden vor der Konsole oder dem Rechner zu fesseln. Dabei erscheint das Erfolgsrezept der Resident-Evil-Spiele so einfach. Ein diabolischer Konzern setzt ein tödliches Virus frei, das Menschen zu hirnlosen, fleischhungrigen Zombies macht. Das Virus verbreitet sich rasend schnell auf der ganzen Welt und schon ist die Zombie-Apokalypse in vollem Gange. In der Rolle des Polizei-Frischlings Leon stellt man sich den Zombies in den Weg und macht sich schließlich auf die Suche nach dem Ursprung des ganzen Unheils. Alternativ lässt sich in Resident Evil 2 auch die Studentin Claire Redfield als spielbare Protagonistin auswählen, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist.

Trailer zu Resident Evil 2 (Quelle: PlayStation Europe)

Leons und Claires Geschichten überschneiden sich im Verlauf des Spiels, was in Kombination mit der Hauptstory eine für das Zombie-Horror-Genre erstaunlich schlüssige Spieltiefe ergibt. Inhaltlich wurde die Story zur Freude der Fans nur geringfügig angepasst, optisch und technisch erstrahlt das Remake von RE2 im hübschen, zeitgemäßen Gewand.

Resident Evil 2 ist bis zum 15. März 2021 für 15,99 Euro im Humble Store verfügbar. Wer den zweiten Teil bereits kennt, der sollte einen Blick auf das Remake von Resident Evil 3 werfen. Das wurde rund ein Jahr nach dem RE2-Remake veröffentlicht und ist ebenso spielenswert. Resident Evil 3 steht im gleichen Zeitraum für 19,79 Euro im Humble Store zum Kauf bereit.

Control (+ 8 weitere Titel)

Action-Adventure | Windows | 10,67 € (statt 250 US-$)

Control ist ein Mix aus Action-Adventure und Third-Person-Shooter. Im Spiel schlüpft man in die Rolle der Hauptfigur Jesse Faden, die nach langer Suche endlich den Hauptsitz der mysteriösen Behörde Federal Bureau of Control gefunden hat. Dort angekommen, wird sie mit einem übernatürlichen Chaos konfrontiert, das im ganzen Gebäude der geheimen Einrichtung zu herrschen scheint. Verantwortlich für die Unordnung ist eine bösartige Macht namens "Das Zischen", die jeden, der sich ihr in den Weg stellt, entweder tötet oder in willenlose Hüllen verwandelt. Um es mit dieser scheinbar übermächtigen Entität aufnehmen zu können, bedient sich auch Jesse übernatürlicher Fähigkeiten und verwandelt nahezu jedes Objekt im Spiel in eine Waffe. Darüber hinaus lernt sie im Verlauf des Spiels neue Fertigkeiten hinzu, die das Spielgefühl maßgeblich beeinflussen.

Trailer zu Control (Quelle: PlayStation Europe)

So beherrscht Jesse es nicht nur, Dinge mithilfe von telekinetischer Kraft von A nach B zu bewegen, sondern kann auch schweben und blitzschnell über einige Meter hinweg vorschnellen. Ihre besonderen Fähigkeiten helfen Jesse nicht nur dabei, sich normale Gegner und auch Bosse vom Leib zu halten, sondern auch bei einigen Rätselpassagen, die es im Spiel immer wieder zu überwinden gilt.

Control ist derzeit bei Humble Choice im Paket mit acht anderen Spielen erhältlich, darunter Elex, Kingdom Two Crowns und XCOM Chimera Squad. Das Bundle ist leider nur per Abo erhältlich, das allerdings jederzeit kündbar ist und keine Mindestlaufzeit hat. Wer also abonniert und direkt wieder kündigt, bezahlt für alle Titel einmalig 9,95 Euro. Kündigt man nicht, verlängert sich das Abo monatsweise mit einer Auswahl an neuen Titeln.

Mark of the Ninja: Remastered

Stealth-Action | Windows | 6,79 € (statt 16,79 €)

In dem actionreichen Ninja-Schleichspiel Mark of the Ninja: Remastered geht es darum, schwer bewaffnete Gegner lautlos, listig und schnell aus dem Weg zu räumen. Das Spiel ermöglicht dem Spieler selbst eine Spielweise zu entwickeln und das Spiel ganz nach den eigenen Vorlieben durchzuspielen. So kann man sich in Mark of the Ninja Remastered mit scharfer Klinge durch die Feinde schnetzeln oder aber auch vollständig auf Gewalt verzichten und das Spiel abschließen, ohne einen einzigen Widersacher zu töten. Im Spielverlauf erhält der Spielcharakter verfluchte Tätowierungen, die dem Ninja neue Fähigkeiten freischalten oder bereits bekannte Fähigkeiten verbessern.

Trailer zu Mark of the Ninja: Remastered (Quelle: Klei Entertainment)

Die Remastered-Version von 2018 wurde nicht nur um 4K-Auflösung und Surround-Sound verbessert, sondern hat auch neue Spielinhalte im Gepäck. So sind in der überarbeiteten Version des Spiels das DLC The Dosan’s Tale, ein neuer Charakter und viele neue Items enthalten. Außerdem bietet Mark of the Ninja: Remastered nun einen New-Game-Plus-Modus, der es ermöglicht, das Spiel erneut mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad durchzuspielen.

Mark of the Ninja: Remastered steht bei GoG bis zum 15. März 2021 für 6,79 Euro zum Kauf bereit.

The Long Dark

Survival | Windows, Mac, Linux | 8,24 € (statt 24,99 €)

The Long Dark schickt Spieler in die eisige kanadische Wildnis. Dort stürzt man in der Rolle des Buschpiloten Will Mackenzie mit dem Flugzeug ab und versucht fortan das eigene Überleben zu sichern und Dr. Astrid Greenwood zu finden, die ebenfalls mit an Bord des Flugzeugs war. Während der Suche entdeckt man den Ort Milton, wo sich erste Hinweise auf die mysteriöse Story finden lassen. In einer lebensfeindlichen Umgebung geht es in erster Linie darum, mit Hunger, Durst und Kälte klarzukommen. Dem Survival-Spiel fehlt es (zum Glück) an Zombies, dafür gibt es aber einige wilde Tiere, die dem Spieler ans Leder wollen.

Trailer zu The Long Dark (Quelle: Hinterland)

Wem die Widrigkeiten der weißen Wildnis insbesondere am Anfang des Spiels zu schwierig erscheinen, der kann mittels einstellbarer Schwierigkeit unter anderem die Aggressivität der Tiere oder die Härte der Überlebensmechaniken anpassen. Aber auch durch eine weitere, simple Spielmechanik hebt sich The Long Dark aus der Masse hervor: man spielt allein, einen Multiplayer-Modus gibt es nicht.

The Long Dark gibt es bei Steam bis zum 15. März 2021 für 8,24 Euro zu kaufen.

Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Control, Elex, Kingdom Two Crowns + 6 weitere 9,95 EUR Win, Mac*, Linux* 05.04. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Adventures of Chris, Spinch, Stealth Bastard + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows März in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Summer Sale: voraussichtlich ab dem 23. Juni 2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

(sem)