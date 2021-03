Aktuelle PC-Gaming-Deals: "Wargame: Red Dragon" gratis, "Battletech" günstiger

Spiele-Sales, Giveaways und Bundle-Deals sind für PC-Spieler inzwischen allgegenwärtig. Filtert man sich nicht regelmäßig durch die Angebots-Listen, übersieht man in der Masse schnell lohnenswerte Titel. Wir stellen deshalb einige Spiele vor, die Spaß versprechen und derzeit besonders günstig zu haben sind.

Darkest Dungeon

Strategie-RPG | Windows, Mac, Linux | 4,59 € (statt 22,99 €)

Darkest Dungeon ist ein rundenbasiertes Dark-Fantasy-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen. Spieler stellen eine vierköpfige Gruppe aus düsteren Antihelden zusammen, die sich nicht nur durch herkömmliche Attribute wie Magie, Nahkampf oder besondere Nehmerqualitäten unterscheiden. In Darkest Dungeon gibt es das sogenannte Qualsystem, das alle Charaktere mit verschiedenen negativen Eigenschaften ausstattet. So machen sich während eines Kampfes gegen allerlei Monster Faktoren wie Stress, Paranoia und Angst bemerkbar, was Einfluss auf den Verlauf des Geschehens hat.

Gruppenmitglieder, die besonders habgierig sind, machen sich gelegentlich auf eigene Faust mit der Beute aus dem Staub, besonders ängstliche Zeitgenossen nehmen auch gerne mal Reißaus. Die von der Schlacht in Höhlen und Wäldern gezeichneten Mitstreiter lassen sich zwischen den Beutezügen auch in die Taverne oder das Kloster schicken, um sich dort von den Strapazen zu erholen.

Darkest Dungeon steht bis zum 09. März 2021 bei Steam für 4,59 Euro zum Kauf bereit.

Wargame: Red Dragon

Echtzeit-Strategie | Windows | kostenlos

In den letzten Jahren wurden Spieler leider nur sehr dürftig mit neuen, wirklich guten Echtzeit-Strategiespielen versorgt, weshalb Klassiker wie Warcraft III und Command & Conquer noch immer die Speerspitze des Genres darstellen. Wargame: Red Dragon hat auch schon sieben Jahre auf dem Buckel und wird zu Unrecht nicht allzu häufig erwähnt, wenn es um Top-Strategie-Titel geht. Insbesondere die mehr als 1400 Einheiten, die äußerst realitätsnah und detailliert wirken, machen Wargame: Red Dragon zu einem sehr spielenswerten Echtzeit-Strategiespiel.

Wargame: Red Dragon dient ein fiktiver Ost-West-Konflikt zu Beginn der 1990er-Jahre als Setting, bei dem Spieler sich als eine von 17 Nationen auf das Schlachtfeld in Asien begeben dürfen. Zu Land, Wasser und auch in der Luft gilt es Einheiten in Echtzeit zu befehligen, um den Kampf zwischen NATO und Warschauer Pakt für sich zu entscheiden.

Wargame: Red Dragon gibt es bis zum 11. März kostenlos im Epic Store.

World War Z - GOTY Edition

Survival-Shooter | Windows | 14,79 € (statt 36,99 €)

Eine tiefgründige Story, Fähigkeiten-Bäume so groß wie Landkarten und vielschichtige Charaktere - all das bietet World War Z nur ansatzweise oder gar nicht. Was man von dem actionreichen Zombie-Shooter allerdings erwarten kann, sind in erster Linie Horden von Untoten, die sich allein oder mit Freunden im Koop-Modus, mithilfe von zahlreichen Waffen brutal und spektakulär über den Haufen ballern lassen. Das Spiel basiert auf dem Gleichnamigen Film mit Brad Pitt aus dem Jahr 2013 und hat trotz des fehlenden Hauptdarstellers vor allem die rasante, stumpfe Action mit der Filmvorlage gemeinsam.

Die Welt liegt in Schutt und Asche, Zombies überall, entweder man schießt oder man stirbt. Das Spielprinzip ist so simpel wie unterhaltsam und bietet viele Stunden Urlaub für das Gehirn.

World War Z hat in der GOTY Edition unter anderem neue Missionen, Spiel-Modi, Skins und Waffen im Gepäck. Diese Version des Spiels gibt es im Humble Store bis zum 08. März 2021 für 14,79 Euro zu kaufen.

Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint

Militär-Shooter | Windows | 14,99 € (statt 59,99 €)

Ghost Recon Breakpoint lässt Spieler in die Rolle eines Elite-Soldaten schlüpfen, der es auf einer einsamen Insel mit seinem Ex-Kameraden und Kumpel Cole D. Walker und seinen Gefolgsleuten, den Wolves, zu tun bekommt. Das Spiel beherrscht sowohl die Standard-Shooter-Disziplinen Rumlaufen, in Deckung gehen und Ballern als auch einige neue Elemente. Der Protagonist landet ohne Ausrüstung und schwer verletzt auf der Insel und muss sich zunächst einiger Survival-Techniken bedienen, für die keinerlei Schusswaffen nötig sind.

So gibt es in Ghost Recon Breakpoint immer wieder Schleichpassagen unter Drohnen hinweg oder Situationen, in denen man nur lauschen und beobachten muss, um in einem Stück davonzukommen. Natürlich fehlt es dem Spiel auch nicht an futuristischen Militärwaffen und technischen Gimmicks, die dem Spieler den Kampf gegen die zahlenmäßig überlegenen Wolves erleichtern soll. Im Multiplayer-Modus lassen sich 4-gegen-4-Matches bestreiten, die entweder mit anderen Spielern oder auch KI-Soldaten zu bestreiten sind.

Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint gibt es bis zum 08. März im Humble Store für 14,99 Euro.

Battletech

Runden-Taktik | Windows, Mac, Linux | 9,99 € (statt 39,99 €)

Im Jahr 3025 herrscht ein seit Jahren andauernder Bürgerkrieg in der Galaxie, der von rivalisierenden Adelshäusern mithilfe von sogenannten Battle-Mechs ausgetragen wird. Die Mechs erinnern zu Recht an die aus dem Mechwarrior-Spielen bekannten Kampfmaschinen, denn der Schöpfer von Mechwarrior hat auch bei Battletech kräftig mitgewirkt. In Battletech übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Einheit von Battle-Mechs samt Piloten. Die eigene Battle-Mech-Staffel lässt sich mit der Zeit erweitern und auch die Fähigkeiten und Waffensysteme der Maschinen sind aufrüstbar.

Für den Einsatz auf den Schlachtfeldern stehen 30 verschiedene Mechs zur Verfügung, die sich mit der Zeit freischalten lassen. Unter all den rundenbasierten Strategie- und Taktik-Spielen sticht Battletech aber nicht nur wegen der einzigartigen Mechs heraus. Besonders ist auch, dass man auf dem Schlachtfeld erbeutete Teile von feindlichen Mechs in der Mechwerkstatt zum Aufrüsten und Instandsetzen der eigenen Einheiten nutzen kann.

Battletech gibt es bei GoG bis zum 08. März 2021 für 9,99 Euro.

Diese und weitere aktuelle Schnäppchen finden Sie in der Bildergalerie:

Die sieben Jahre seit Release sind dem Echtzeit-Strategiespiel Wargame: Red Dragon kaum anzumerken. Zwar sind die Texturen nicht mehr ganz zeitgemäß, dafür aber das Gameplay umso mehr. Das Spiel glänzt unter anderem mit über 1400 Einheiten der 17 spielbaren Nationen. Wargame: Red Dragon gibt es bis zum 11.03.2021 kostenlos im Epic Store.



Bundle-Deals

Für Sparfüchse können sich auch Spiele-Bundles lohnen. Durch die eher niedrigen Preise rechnet sich ein Bundle-Kauf mitunter schon, wenn man sich nur für einen einzelnen der enthaltenen Titel interessiert. Andere Bündel wiederum punkten über die Menge der enthaltenen Spiele. Achtung: viele Bundles setzen auf ein Abo-Modell! Folgende Bundle-Deals sind derzeit aktuell:

Bundle Spiele Preis Systeme Ende Bemerkung Humble Choice Outward, Valfaris + 7 weitere 10,67 EUR Win, Mac*, Linux* 05.03. monatlich kündbares Abo Amazon Gaming Adventures of Chris, Spinch, Stealth Bastard + weitere ab 5,75 EUR/Monat Windows März in Amazon Prime enthalten

* System wird nur von einem Teil der Spiele unterstützt

Wann ist der nächste Steam-Sale?

Sales gibt es auf Steam zu jeder Zeit. Typischerweise wechseln sich die "Weeklong Deals" mit den "Weekend Deals" ab – das sind einzelne Sonderangebote, die in der Woche beziehungsweise am Wochenende gelten. Daneben gibt es die großen Steam-Sales, die einmal pro Jahr stattfinden. Zurzeit laufen die folgenden großen Sales zu den angegebenen Daten:

Steam Summer Sale: voraussichtlich ab dem 23. Juni 2021

Tatsächlich können die Daten aber abweichen oder noch weitere große Sales stattfinden, die bisher nicht bekannt sind.

