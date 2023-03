AlDente: Batterieschoner für mobile Macs

Das Aufladen von Macs mit Akku ist eine Kunst für sich – zumindest, wenn man seine Batterie möglichst lange nutzen möchte. Zwar hat macOS hierfür einige Bordmittel dabei, darunter das sogenannte optimierte Laden, das es auch fürs iPhone gibt, doch sind die Einstellmöglichkeiten recht begrenzt. Abhilfe schafft das Lade-Tool AlDente, das in der Pro-Version sogar die Kontrolle über die MagSafe-Lade-LED übernehmen kann, um diese für verschiedene Anzeigen zu verwenden.

Wenn die Routine nicht erkannt wird

AlDente stammt von einem Team aus Österreich und steht auch als kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen zum Testen bereit. Unter anderem kann man mit der Pro-Variante selbst festlegen, bis zu welchem Stand der Akku geladen werden soll – und ihn nur bei Bedarf komplett füllen. Die Idee dahinter: Der User weiß wahrscheinlich (noch) besser als die Routineerkennung von macOS, wann er oder sie einen vollen Akku benötigt und wann nicht. So steht man dann auch nicht unnötig mit leerem Akku da, wenn das optimierte Laden von Apple nicht so läuft wie gewünscht.

Auch nützlich: AlDente Pro erlaubt die Definition einer Maximaltemperatur, bis zu der geladen werden darf. Weiterhin kann man den Akku bei angeschlossenem automatisch entladen lassen, was auch im geschlossenen Zustand geht. "Mit dieser Funktion kann Ihr MacBook vollständig mit der Batterie betrieben werden, auch wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. So können Sie Ihr MacBook aktiv auf einen gesünderen Prozentsatz entladen", erklären die Macher dazu. Nutzer müssen also nicht mehr daran denken, ihr MacBook vom Netz zu trennen.

Segeln und "Top Up"

Ebenfalls dabei ist der sogenannte Sailing-Modus. Statt nur bei einem bestimmten Ladestand zu bleiben, erlaubt dieser einen Wechsel zwischen gesunden Ladeständen. Nach dem Aufladen auf 80 Prozent lässt AlDente den Ladestand dann beispielsweise mit der Zeit automatisch auf 75 Prozent zurückgehen. Wenn die 75 Prozent erreicht sind, wird wieder auf 80 Prozent geladen. Integriert sind außerdem diverse Statistikfunktionen, so kann man die Daten aus dem Battery Management System anzeigen lassen, die teilweise von denen aus macOS abweichen. Ein "Top Up"-Feature erlaubt es, auf Wunsch komplett auf die (eigentlich nicht der Batteriegesundheit dienlichen) 100 Prozent laden, wenn man vor einer langen Sitzung ohne Stromzugriff steht.

AlDente Pro kann das Laden automatisch unterbrechen, wenn der Rechner im Schlafmodus ist. Die App ist auch per Apple-Kurzbefehle zu steuern. Eine Exklusivfunktion betrifft die MagSafe-LED: Diese nutzt die im magnetischen Stecker integrierte Leuchte zum Anzeigen verschiedener Zustände. Das funktioniert sowohl bei MagSafe-2- als auch MagSafe-3-Maschinen. So zeigt die LED beispielsweise mit Grün an, dass das Ladelimit erreicht ist, Ladepausen werden mit Orange dargestellt. Man kann beim Entladen zudem ein Blinken aktivieren oder die LED ganz abdrehen. AlDente Pro kostet 11,30 Euro pro Jahr oder 23,80 Euro als Einzelkauf. Das Tool ist auch Teil des Setapp-Abos.

