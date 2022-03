"Alder Lake"-Prozessoren: Intel knipst AVX-512 endgültig aus

Das Hin und Her mit den AVX-512-Instruktionen bei Intels Prozessoren aus der Familie Alder Lake (Core i-12000) hat ein Ende: Der Hersteller deaktiviert die Funktion bei neuen Prozessoren ab Werk, sodass Mainboard-Hersteller die Sperre nicht mehr umgehen können. Wer Alder Lake mit AVX-512 für Anwendungen nutzen möchte, muss auf entsprechende Xeon-Prozessoren warten.

Die Verwirrung um AVX-512 bei Alder Lake stiftete Intel zunächst selbst. Vor der Vorstellung der Desktop-Prozessoren wie dem Core i9-12900K schrieb Intel in die Dokumentation, dass AVX-512 auf den großen Performance-Kernen laufen soll. Lediglich den Effizienz-Kernen fehlt die Erweiterung aufgrund kleinerer Caches und schmalerer Datenpfade.

Zur Vorstellung der Prozessoren strich Intel den AVX-512-Support schließlich doch, woran sich allerdings nicht alle Mainboard-Hersteller hielten. Mit älterem Microcode ließ sich die Funktion mit vielen Mainboards trotzdem einschalten – spätestens wenn man die Effizienz-Kerne deaktivierte. MSI umging die Sperre in neueren Microcode-Updates, indem man im BIOS-Setup zwischen den Versionen springen konnte.

Jetzt ab Werk deaktiviert

Auf solche Spielchen lässt sich Intel nun nicht mehr ein. In einer Stellungnahme gegenüber Tom's Hardware bestätigte der Hersteller Gerüchte, dass die AVX-512-Funktion bei neuen Prozessoren ab Werk abgeknipst wird, sich also auch nicht mehr mit älteren BIOS-Versionen freischalten lässt. Die Stellungnahme lautet im Original: "Although AVX-512 was not fuse-disabled on certain early Alder Lake desktop products, Intel plans to fuse off AVX-512 on Alder Lake products going forward."

Zu neuen Xeon-Prozessoren aus der Alder-Lake-Familie schwieg sich Intel bislang aus. Das Twitter-Mitglied @momomo_us) zeigte unlängst eine Folie, die von neuen Mainboards mit W680-Chipsatz kündet.

(mma)