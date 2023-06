Aldi-Balkonkraftwerk: Unsere Sorgen haben sich bestätigt!

Das Solovoltaik-Balkonkraftwerk war eines der ersten Balkonkraftwerke, das man beim direkt beim Discounter – in diesem Fall bei Aldi – in der Auslage kaufen konnte. Trotz unserer vorherigen Kritik an dem doch recht teuren Paket waren wir am Donnerstag um 7 Uhr in einem Markt und haben eines mitgenommen, um es im Heise-Garten zu testen.

Beim Auspacken bestätigte sich dann unser Hauptkritikpunkt: Die Photovoltaik-Module sind nicht von einem etablierten Hersteller, was im Garantiefall schlecht ist. Dazu hatten wir noch mit der App des Wechselrichters zu kämpfen.

Unser ganzes Fazit zu dem 350-Watt-Discounterset seht ihr im Video. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein Balkonkraftwerk selber Schritt für Schritt planen könnt, findet ihr hier unseren Leitfaden. Wer bereit ist, etwas Zeit zu investieren, und nicht zwei linke Hände hat, schafft das problemlos und zum günstigen Kurs.

