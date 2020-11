Aldi: Günstiges Gaming-Notebook Erazer Guardian X10 mit GeForce RTX 2070 SUPER

Aldi Nord nimmt ein weiteres Gaming-Notebook in seinen Onlineshop auf: Das Erazer Guardian X10 von Medion kombiniert Intels Sechskern-Prozessor Core i7-10750H (12 Threads, 2,6–5,0 GHz, Comet Lake-H) mit Nvidias GeForce RTX 2070 SUPER. Dazu kommen 32 GByte DDR4-2933-RAM im Dual-Channel-Betrieb und eine 1 TByte große PCI-Express-SDD.

Das 15,6 Zoll große IPS-Display stellt 1920 × 1080 Pixel (Full HD) mit 144 Hertz dar. Das Gehäuse besteht aus Aluminium; mit 91,2 Wh starkem 6-Zellen-Akku wiegt das Guardian X10 etwa 2,2 Kilogramm.

Anschlussseitig ist das Guardian X10 auf einem modernen Stand: Thunderbolt 3 ist in Form eines USB-C-Anschlusses dabei. Ein Typ-A-Port überträgt 10 GBit/s (USB 3.2 Gen 2), zwei weitere Typ-A-Anschlüsse 5 GBit/s (USB 3.2 Gen 1). Zudem sind HDMI 2.0, Gigabit-Ethernet, SD-Kartenlesen, zwei Audioklinken und Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.1 an Bord. Die mechanische Low-Profile-Tastatur lässt sich mit RGB-LEDs bunt beleuchten.

Günstiger als die Konkurrenz

Aldi Nord verkauft das Notebook ab dem 12. November 2020 über den eigenen Onlinestore für 1551 Euro. Damit fällt das Gerät deutlich günstiger aus als andere Modelle mit vergleichbarer Hardware: Sechskern-Prozessor, GeForce RTX 2070 SUPER, 32 GByte RAM und 1-TByte-SSD kosten fertig konfiguriert ansonsten mindestens 1950 Euro – die gleichen Notebooks mit 16 GByte sind vereinzelt für unter 1600 Euro erhältlich.

Alternativ zum Guardian X10 verkauft Aldi Nord ab dem 5. November 2020 Medions Beast X10, das mit 17,3 Zoll großem Display daherkommt, aber kaum schwerer ausfällt als das Guardian-Schwestermodell. Die restliche Hardware stimmt mit Core i7-10750H, GeForce RTX 2070 SUPER, 32 GByte RAM und 1-TByte-SSD weitgehend überein.

(mma)