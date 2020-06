Aldi-Notebooks: Billig-Convertible für 250 Euro jetzt auch bei Aldi Süd

Aldi Süd nimmt drei Mobilgeräte von Medion mit Preisen von 170 bis 800 Euro ins Programm auf. Das 250 Euro günstige Convertible Akoya E2292 verkaufte zuvor bereits Aldi Nord: Das lüfterlose Modell setzt auf ein 11,6 Zoll großes IPS-Touch-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel), das sich dank 360-Grad-Scharniere komplett umklappen lässt.

Zum Einsatz kommt Intels Mobilprozessor Celeron N4100 mit vier Atom-CPU-Kernen aus der Gemini-Lake-Familie (1,1-2,4 GHz), begleitet von 4 GByte DDR4-RAM. Laut Datenblatt nimmt Aldi Süd gegenüber dem Akoya E2292 von Aldi Nord eine Verbesserung beim Datenträger vor: Windows 10 Home (S-Modus) ist auf einer 128 GByte großen SATA-6G-SSD (als M.2-Kärtchen) statt auf langsamerem eMMC-Flash-Speicher vorinstalliert. Intels WLAN-Modul Wireless-AC 9462 funkt im Wi-Fi-5-Netz (802.11ac) und beherrscht Bluetooth 5.0. Im Aluminiumgehäuse steckt ein 38 Wh starker Akku. Das Ganze wiegt 1,14 kg.

Großes Notebook ohne zusätzlichen Grafikchip

Für 800 Euro verkauft Aldi Süd das 17,3 Zoll große Notebook Akoya S17403. Das IPS-Display löst ebenfalls mit Full HD auf (1920 × 1080 Pixel). Im Aluminiumgehäuse werkelt Intels Vierkern-Prozessor Core i7-10510U (1,8-4,9 GHz, „Comet Lake-U“) zusammen mit 8 GByte DDR4-RAM. Medion verbaut ein einzelnes DDR4-2666-Modul – Nutzer können einen zweiten SO-DIMM nachrüsten, müssen dafür aber das Gehäuse öffnen. Auf einen eigenständigen Grafikchip verzichtet der Hersteller Medion.

Windows 10 Home ist auf einer 512 GByte großen PCI-Express-SSD vorinstalliert. Intels WLAN-Kärtchen AX201 funkt im Wi-Fi-6-Netz (WLAN 802.11ax) und beherrscht Bluetooth 5.1. Peripherie lässt sich über 3 × USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) anschließen, darunter ein Typ-C-Port mit DisplayPort-Alternate-Mode zum Anschluss eines externen Monitors. Zudem sind ein HDMI-Anschluss und ein SD-Kartenleser vorhanden. Der Akku misst 42,6 Wh; das Akoya S17403 wiegt 2,32 kg.

Einsteiger-Tablet für 170 Euro

Als Einsteigergerät bietet Aldi Süd das 10,1 Zoll kompakte Tablet Liefetab E10430 für 170 Euro an. Das IPS-Display stellt 1280 × 800 Pixel im 16:10-Format dar. Zum Einsatz kommen MediaTeks Einsteigerprozessor MT8167 mit vier Cortex-A35-Rechenkernen, 3 GByte RAM und 64 GByte eMMC-Speicher. Per Micro-SD-Kartenleser lässt sich der Speicherplatz um bis zu 128 GByte erweitern. Android ist in der (noch aktuellen) Version 10 vorinstalliert. Der 6000 mAh große Akku lässt sich über einen USB-2.0-Anschluss mit Typ-C-Port aufladen.

Das Convertible Akoya E2292 verkauft Aldi Süd ab dem 25. Juni 2020 für 250 Euro in seinen Filialen. Die beiden Medion-Geräte Akoya S17403 (800 Euro) und Lifetab E10430 (170 Euro) lassen sich ebenfalls ab dem 25. Juni 2020 über den Online-Shop von Aldi Süd bestellen.

[Update, 15.6.20, 13:00 Uhr:] Speicherangaben nach Anfrage bei Medion konkretisiert. (mma)