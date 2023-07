Aldi Talk: Prepaid-Tarife werden mit 5G neu aufgestellt

Der Discounter Aldi stellt sein Prepaid-Tarifportfolio neu auf: Die beliebten Kombi-Pakete von Aldi Talk können künftig im 5G-Netz auch im 5G-Netz von O2 surfen. Außerdem bekommen alle drei Tarifvarianten zusätzliches Inklusiv-Datenvolumen. Die neuen Tarife sind ab dem 11. Juli verfügbar.

Anzeige

Im Kombi-Paket S bietet Aldi Talk künftig 6 GByte Datenvolumen für 9 Euro pro vier Wochen an. Zuvor gab es 4 GByte Datenvolumen für 8 Euro. Im Paket M sind es schon 12 GByte für 15 Euro statt wie bisher 8 GByte für 13 Euro. Und im größten L-Tarif zahlt man künftig 20 Euro für 20 GByte pro vier Wochen. Bisher waren es 16 GByte für 18 Euro.

Die neuen Tarife im Überblick:

Kombi-Paket S mit 6 GByte für 8,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket M mit 12 GByte für 14,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket L mit 20 GByte für 19,99 Euro / 4 Wochen

Das Preis-Leistungs-Verhältnis steigt in allen drei Tarifoptionen an – solange man das gesteigerte Datenvolumen auch wirklich verbrauchen kann. Alle Kombi-Pakete von Aldi Talk umfassen neben Inklusiv-Datenvolumen eine Flat für Telefonie und SMS. Die Surf-Geschwindigkeit steigt bei kompatiblen Handys durch Nutzung des 5G-Netzes auf bis zu 50 MBit/s, bisher waren es 25 MBit/s.

Für die Ersteinrichtung eines Aldi-Talk-Tarifs benötigen Kunden ein Starter-Set, das für 10 Euro erhältlich ist. Anschließend bekommt man ein Startguthaben in gleicher Höhe.

Was passiert mit Jahrespaketen?

Anzeige

Offen blieb zunächst, ob Aldi auch seine sporadisch angebotenen Jahrestarife auf 5G umstellen möchte. Die Jahrespakete bietet Aldi in unregelmäßigen Abständen zum Kauf an. Sie stellen das komplette Datenvolumen für 12 Monate direkt zur Verfügung. Das Datenvolumen kann also freier eingeteilt werden als bei den 4-Wochen-Tarifen. Nachteil ist die längere Bindung.

Das Jahrespaket XS kostete bisher 60 Euro und bot 15 GByte LTE für 365 Tage, das Jahrespaket S für 100 Euro umfasst 60 GByte LTE für 365 Tage. Schließlich gab es noch das Jahrespaket L für 150 Euro, das 120 GByte Datenvolumen im LTE-Netz umfasste. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Jahrespakete war im Vergleich zu den bisherigen Vier-Wochen-Tarifen vorteilhaft. Durch die Aufstockung der Kombi-Pakete könnte sich das allerdings ändern.

(dahe)