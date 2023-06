Alef: "Fliegendes Auto" bekommt Zulassung

Alef Aeronautics darf sein im Oktober 2022 vorgestelltes "fliegendes Auto" im Luftraum der USA für bestimmte Zwecke fliegen lassen. Das US-amerikanische Unternehmen hat dafür von der Luftfahrtaufsicht Federal Aviation Administration (FAA) ein sogenanntes Special Airworthiness Certificate bekommen. Es sei das erste Mal, dass ein Fahrzeug dieser Art die gesetzliche Flugerlaubnis bekommen habe, schreibt Alef in einer Mitteilung.

Anzeige

Das "fliegende Auto" hat eine Kabine, in der zwei Personen sitzen können, und eine gitterartige Karosserie, unter der sich acht Propeller befinden. Es kann vertikal starten und landen, kann laut Alef umgerechnet 320 Kilometer weit fahren und bis zu knapp 180 Kilometer weit fliegen. Das Model A genannte Gefährt lässt sich vorbestellen, ausgeliefert werden könnte es nach bisherigen Plänen im vierten Quartal 2025, es soll umgerechnet 275.000 Euro kosten.

Inspiriert von einem Film

Unternehmensgründer Jim Dukhovny ließ sich laut Selbstdarstellung von dem Auto, einem DeLorean inspirieren, das in dem Film "Back to the Future" ("Zurück in die Zukunft") als Zeitmaschine dient. Darin reist der Protagonist Marty McFly ins Jahr 2015, in dem die ersten Ideen für ein "fliegendes Auto" festgehalten wurden. 2019 habe ein erster Prototyp in voller Größe abgehoben.

Ein Special Airworthiness Certificate der FAA ist beschränkt auf private Zwecke, für Einsätze etwa in der Landwirtschaft oder zur Wetterbeobachtung oder für experimentelle Gelegenheiten wie Flugtraining oder Forschung und Entwicklung. Möglich sind auch Zulassungen für mehrere Zwecke. Welche Zulassung Alef genau erhalten hat, schreibt das Unternehmen nicht, nur davon, sie gelte für "bestimmte Orte und Zwecke". Alef soll bereits an einem Modell arbeiten, in dem mehr Personen Platz finden sollen und das eine größere Reichweite hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Das chinesische Unternehmen Xpeng hat ebenfalls ein "fliegendes Auto" im Angebot. Das X2 ist mit knapp 5 Meter etwa so lang wie eine Mercedes-E-Klasse und wiegt 560 kg. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h, die maximale Flugdauer bei 35 Minuten. Bis zu 1000 Meter kann das X2 laut Hersteller aufsteigen. Im Januar dieses Jahres erhielt Xpeng dafür in China die Flugerlaubnis.

Anzeige

(anw)