Alexa Live: Verbesserte SDKs, neue Routinen – und Werbung auf Alexa-Geräten

Bei seiner Entwicklermesse "Alexa Live 2022" hat Amazon unter anderem bessere Kooperationsfähigkeit von Alexa und Werbung für Skills angekündigt. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 18 Uhr, heise online konnte vorab mit Amazon-Vizepräsident Aaron Rubenson sprechen.

Ein Hauptthema der Konferenz ist die Zusammenarbeit von Alexa mit anderen Sprachassistenten, die sich bereits auf Geräten mancher Hersteller befinden. So kann sich Alexa künftig etwa in Geräten von Sonos, Pioneer und Skullcandy den Platz mit den herstellereigenen Sprachassistenten mit unterschiedlichen Aktivierungswörtern teilen. Ein wichtiger Punkt sind dafür die sogenannten "Universal Device Commands", etwa zum Beenden der Musikwiedergabe: Alexa stoppt auf Zuruf auch dann die Musik, wenn sie zuvor über einen Befehl an den anderen Assistenten gestartet wurde.

Aufpolierte Smart-Home-Steuerung

Zusammenarbeit ist auch an anderer Stelle ein Thema. So können Hersteller dank überarbeitetem SDK über das seit einiger Zeit verfügbare Hardwaremodul "Alexa Connect Kit" künftig auch Geräte per "Matter" schnell und preisgünstig mit Alexa verbinden. Matter ist ein Standard, der Smart-Home-Komponenten herstellerübergreifend verbindet.

Pioneers NP1 ist ein Mix aus Fahrassistent und Dash Cam. Neben dem hauseigenem Sprachassistenzsystem lässt sich dank "Multi-Assistant"-Unterstützung auch Alexa nutzen. (Bild: Pioneer)

Eine Erweiterung des "Alexa Ambient Home Dev Kit" soll in Zukunft wiederum die Kontrolle von Smart-Home-Geräten über ansprechendere Oberflächen erlauben – und dabei zudem Zugriff auf mehr Features als bisher bieten. Auch im Automotive-Bereich will Amazon noch einmal bei den Anzeigen nachlegen.

Aus Nutzersicht dürfte besonders interessant sein, dass Alexa-Skills künftig mit vorgefertigten Routinen ausgestattet werden können, um typische Anwendungsszenarien abzudecken. Als Beispiel nannte Amazon eine Routine im Skill des Autoherstellers Jaguar: Wird diese ausgelöst, überprüft sie unter anderem, ob das betreffende Fahrzeug abgeschlossen und der Diebstahlschutz aktiviert ist.

Endlich Werbung!

Eine weitere Ankündigung dürfte von Entwicklern und Anwendern sehr unterschiedlich aufgenommen werden. So ermöglicht Amazon den Entwicklern künftig, auf Alexa-Geräten Skills gegen Bezahlung zu bewerben. Developer haben damit die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf ihre Anwendungen zu lenken, Nutzer fühlen sich eventuell von der Werbung gestört.

Auf Nachfrage von c’t wollte sich Aaron Rubenson weder dazu äußern, wie viel Werbung über ein Alexa-Gerät laufen soll, noch wie viel Entwickler dafür zahlen müssen. Rubenson versicherte, das "positive Nutzererlebnis" stünde weiterhin an oberster Stelle. (nij)