Alexa ersetzt Siri durch die Hintertür

Bislang beherrscht nur ein Sprachassistenzsystem Apples Plattformen: Siri. Ein Austausch durch eine Konkurrenztechnik wie Google Assistant oder Amazon Alexa ist nicht vorgesehen, diese müssen mittels App auf iPhone & Co. geholt werden.

Alexa in Apps und mit Apps

Amazon hat nun im Rahmen seines Entwicklerprogramms einen neuen Trick parat: Alexa soll künftig in immer mehr iOS-Anwendungen direkt landen und so für Nutzer leichter zugreifbar werden. Alexa für Apps gibt es für iOS und Android, wobei Amazon explizit auf iOS zu zielen scheint – der Austausch des Sprachassistenzsystems ist in Android einfacher.

Zu den ersten Apps, die Alexa for Apps nutzen, gehört die populäre chinesische Videoanwendung TikTok. Mit dieser soll es unter anderem möglich sein, das Filmen direkt per Alexa auszulösen – praktisch für den berührungslosen Betrieb. Weiterhin können künftig auch andere Apps aus der Alexa-Anwendung aus dem iPhone geöffnet werden, wenn entsprechende Skills vorliegen. Dies gilt etwa für Twitter, wo man sogar nach bestimmten Hashtags suchen kann.

Alles was Deep Links kennt

Amazon bedient sich beim Aufrufen der Apps sogenannter Deep Links. Über diese kann eine App eine andere direkt aufrufen und bestimmte Funktionen aktivieren. Alexa for Apps soll sich in jeder App integrieren lassen; andere Apps aktivieren kann das SDK beziehungsweise die Alexa-App immer dann, wenn Deep Links unterstützt werden. Letzteres ist bei zahlreichen bekannten Apps der Fall – von Uber bis Google Maps.

Alexa for Apps steht aktuell nur bestimmten Entwicklern zur Verfügung. Interessierte müssen sich bei dem Konzern anmelden. Dann erhalten sie gegebenenfalls frühzeitig Zugriff. TikTok mit Alexa dürfte in einer der kommenden Versionen kommen; weitere Anbieter, die die Sprachassistentin aufnehmen möchten, sind Uber, Zynga, Volley und die US-amerikanischen Gelben Seiten. (bsc)