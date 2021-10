Alignment: So können sich agile Führungskräfte mit ihren Teams auf Linie bringen

Am 9. Dezember 2021 veranstalten heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile als Nachfolgerin des ersten Agile Leader Days die Agile Leadership Conference. Zur Vertiefung gibt es rings um den Veranstaltungstag erneut Praxis-Sessions: Am 14. Dezember 2021 zeigen Sandra Sieroux und Stefan Roock von it-agile, wie man über ein Team hinaus Alignment herstellt. Wenn Führungskraft und Team in die gleiche Richtung schauen und ihr Handeln gut abgestimmt ist, sind sie gemeinsam erfolgreicher. Wie das in der Praxis funktioniert, vermittel der halbtägige Online-Workshop.

Workshop "Alignment herstellen über ein Team hinaus – Konzepte und Werkzeuge", 14.12.2021, 9-13:00 Uhr (online)

Am 12. und 13. Januar 2022 bietet der Organisationsberater Dr. Siegfried Kaltenecker an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen einen Workshop zum Führen selbstorganisierter Teams auf der Grundlage eines bewährten Arbeitsbuches.

Workshop "Selbstorganisierte Teams führen: der Workshop zum Arbeitsbuch", 12.+13.01.2022, jeweils 9-13 Uhr (online)

Die Agile Leadership Conference wendet sich vor allem an Leiterinnen und Leiter von Gruppen, Teams oder Abteilungen sowie Scrum Master und Agile Coaches. Alle präsentierten Methoden haben die Trainer zuvor selbst in Führungsrollen in der Praxis erprobt. Das Programm bietet einen anschaulichen Mix aus Erfahrungsberichten und Hintergrundreflexion, damit Teilnehmende für die eigene Situation konkrete Anregungen finden.

Host Leadership and more: Vorschau

Alle aligned? – anders, als man denkt

Agile Operations leicht gemacht – und das bei einem Versicherer

Agile for Future: Mit agiler Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit

Scrum Master und Leadership

Supervision für agile Führungskräfte

Host Leadership in Agile Teams

Q&A-Session nach jedem Vortrag

Panel-Diskussion

Programm durchstöbern und teilnehmen

Die Konferenz bietet Fragerunden per Chat und Video mit den Vortragenden, Wissensaustausch untereinander und im Nachgang die Vortragsfolien sowie alle Vorträge als Videos. Die Teilnahme am Konferenztag kostet für Frühbucher 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), Gruppenrabatte für Teams sind auf Nachfrage verfügbar. Tickets für den halbtägigen Workshop kosten 229 Euro, für den zweimal halbtägigen Workshop 449 Euro. Mehr zur Agile Leadership Conference lässt sich dem Programm auf der Website entnehmen.

(sih)