Frohe Weihnachten: Wir wünschen allen erholsame und besinnliche Feiertage!

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende, die Adventszeit ist schon einmal vorbei. Die letzten Geschenke sind hoffentlich besorgt, bald geht es ans Öffnen. Wurde der Geschmack nicht getroffen, lässt sich das bald umtauschen. Ansonsten ist jetzt hoffentlich alles vorbereitet für ruhige und erholsame Feiertage. Es war ein ereignisreiches und an Krisen wahrlich nicht armes Jahr. Während die Pandemie zwar nicht mehr die Nachrichten bestimmt, erreichen die Krankenstände neue Rekorde, die Krankenhäuser sind voll: Wir wünschen deshalb allen besonders Gesundheit und gegebenenfalls gute Besserung!

Ob Sie die kommenden Tage nun dafür nutzen, Zeit mit der Familie zu verbringen, sich einem guten Buch, einem fordernden Spiel, einem spannenden Film oder einer tollen Serie widmen, wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß, Erholung und gegebenenfalls auch viel Erfolg – unseren jüdischen Mitmenschen gleichzeitig Chanukka sameach. Sollten Sie arbeiten, wünschen wir Ihnen dabei möglichst wenige Notfälle und möglichst wenig Stress.

Das gesamte Team von heise online und den Redaktionen von c't, iX, Technology Review, Mac & i, c't Digitale Fotografie, Make, Techstage und Telepolis sowie heise Security, heise Developer und heise Autos wünscht ein frohes Fest. Mögen Sie ruhige Stunden oder Tage verbringen und sich dabei ausruhen können. Mögen Sie auch die Zeit und Muße haben, um auf die vergangenen Monate zurückblicken und sich auf das Kommende vorbereiten zu können. Allen Erschöpften wünschen wir Kraft, allen Ängstlichen Mut, allen auf der Flucht eine sichere Bleibe und natürlich allen Frieden

Die IT-Welt wird aber auch in den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel nicht stillstehen. Deswegen werden wir Sie auch an den Feiertagen und zwischen den Jahren mit aktuellen Meldungen versorgen. Denen, die dennoch vor dem neuen Jahr nicht mehr hier vorbeischauen, wünschen wir aber an dieser Stelle schon einmal einen guten Rutsch und ein friedliches, glückliches, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames 2023.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche KW 51 (7 Bilder) Wünsche euch allen einen schönen 4. Advent Mit diesem stimmungsvollen Adventskranz wünschte Fotograf Rüdiger Linse im vergangenen Jahr allen Mitgliedern der c't Fotogalerie eine schöne Vorweihnachtszeit und vor allem (im Zeichen von Corona) Gesundheit.

Panasonic G91 | 84 mm | ISO 3200 | f/5.4 | -0,66 EV

(Bild: RüdigerLinse)

(mho)