Allererster Apple Retail Store wiedereröffnet

Am 19. Mai 2001 war es soweit: Der Apple Retail Store im Einkaufszentrum Tysons Corner öffnete seine Tore. Dabei handelte es sich um den Prototypen aller späteren Apple-Läden, von denen es weltweit mittlerweile über 500 gibt. Passend zu diesem Jubiläum hat Apple den allerersten Store nun feierlich wiedereröffnet: Am Freitag ging er offiziell an den Start. Statt am ursprünglichen Standort bezog Apple eine größere Fläche in der gleichen Mall und rüstete sie im aktuellen Look aus – unter anderem mit deutlich mehr Holz, wie erste Bilder zeigen.

Rotes Telefon nach Cupertino

Schon der erste Apple-Laden war für Freunde der Marke eindrucksvoll: Es gab die gesamte Produktlinie an Rechnern zu sehen – 36 Maschinen mit Internet-Anschluss. Alle ausgestellten Notebooks hatten das (damals noch recht neue) WLAN, das Apple als AirPort verkaufte. Es gab verschiedene Systeme für Einsteiger und Profis zu sehen, eine Multimediaecke mit Videokameras und eine "Kids Corner" mit Bildungsprogrammen.

Selbst ausgewählte Software auf CD – 300 Titel insgesamt – verkaufte Apple noch. Der berühmteste Bereich des Ladens war aber die sogenannte Genius Bar, die es auch heute noch gibt: Dort halfen Experten Nutzern bei Problemen – inklusive einem "roten Telefon" als Direktleitung nach Cupertino (das aber bald wieder abgeschafft wurde).

Seit 2005 auch in Deutschland

Apple-CEO Steve Jobs höchstpersönlich hatte das Projekt angeschoben und dafür sogar in einer geheimen Lagerhalle einen Demonstrationsladen aufbauen lassen, in dem alles ausprobiert werden konnte. Angeführt wurde das Projekt von Ex-Target-Manager Ron Johnson, der Apples Retail-Sparte hochprofitabel machte – pro Quadratmeter doppelt so gewinnträchtig wie Luxusläden. 2011 verließ Johnson Apple dann und wurde von der ehemaligen Burberry-Managerin Angela Ahrendts abgelöst, nachdem kurzzeitig ein britischer Manager das Ruder übernommen hatte. Inzwischen ist mit Deirdre O'Brien eine langjährige Apple-Mitarbeiterin Chefin der Retail-Sparte; sie hat Ruhe in das Segment gebracht und es weiter ausgebaut.

Apples Ladenkette ist seit 2005 in Deutschland vertreten. Erster Store war ein Geschäft in der Münchner Rosenstraße. Apple erweiterte sukzessive das Angebot. Nur Berlin musste sehr lange warten: Der allererste Apple Retail Store öffnete in der Haupstadt erst 2013. Mittlerweile kam am Hackeschen Markt ein zweiter Laden hinzu.

