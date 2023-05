Alles weg außer Surface: Microsoft stellt eigene PC-Peripherie ein

Microsoft stoppt den Vertrieb aller Peripheriegeräte, die schlicht unter der Marke Microsoft und nicht als Surface vermarktet werden. Somit stellt die Firma fast alle Tastaturen und Mäuse ein, aber auch Produkte wie die Modern Webcam. Vorhandene Bestände befinden sich im Abverkauf.

Der Fokus liegt künftig auf der Marke Surface, wie Microsofts Senior Communications Manager Dan Laycock gegenüber The Verge bestätigte: "In Zukunft konzentrieren wir uns auf unser Windows-PC-Zubehörportfolio unter der Marke Surface. Wir werden weiterhin eine Reihe von PC-Zubehör der Marke Surface anbieten – einschließlich Mäusen, Tastaturen, Stiften, Docks, barrierefreies Zubehör und mehr. Bestehendes PC-Zubehör der Marke Microsoft wie Mäuse, Tastaturen und Webcams werden weiterhin in den bestehenden Märkten zu den bestehenden Verkaufspreisen verkauft, solange der Vorrat reicht."

Premium-Peripherie

Aktuell gibt es elf Tastaturen mit deutschem Tasten-Layout von Microsoft im hiesigen Handel; nur zwei davon gehören zur Surface-Familie. Das Surface Ergonomic Keyboard (ab 84,99 €) ist eine ausgefallenere Variante des Microsoft Ergonomic Keyboards (ab 43,99 €), etwa mit einer filzüberzogenen Handballenauflage. Dafür kostet die Surface-Variante fast 90 Prozent mehr. Es steht zur Vermutung, dass sich Microsoft mit der Neuorientierung generell auf margenträchtige Premiumgeräte konzentrieren wird.

Eine Universal-Webcam unter dem Surface-Banner gibt es bislang nicht – die Surface Hub 2 Camera (ab 185,90 €) ist mit ihrem Anschluss nur für Microsofts Konferenzsysteme gedacht und nicht für die Montage an einem Monitor. Entweder stellt die Firma in den nächsten Monaten neue Produkte vor oder die Palette wird ausgedünnt. Zu den Produktplänen innerhalb der Umstellung hat sich Microsoft nicht geäußert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)