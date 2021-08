Als Product Owner in den Scrum-Events: Das XXL-Webinar von Heise

In den fünf Scrum-Events haben Product Owner ganz unterschiedliche Verantwortungen. Angefangen mit dem Sprint Planning, in dem sie das Ziel des nächsten Sprints mit dem Team entwickeln, über das Daily Scrum hin zum Sprint Review, bei dem sie zusammen mit Stakeholdern den aktuellen Stand beleuchten und die nächsten Schritte besprechen. Auch in der Sprint-Retrospektive bringen Product Owner durch ihre besondere Verantwortung eine andere Perspektive mit und reflektieren mit dem Team über Möglichkeiten zur Verbesserung.

Das Webinar von Heise am 29. September mit den Experten Dominique Winter und Tim Klein vom Podcast "Die Produktwerker" bereitet Sie Product Owner auf die einzelnen Scrum-Events vor. Teilnehmende lernen anhand praktischer Beispiele, wie sie sich während der Events verhalten und was sie als Output mitnehmen können. Daneben betrachten sie gemeinsam den Refinement-Prozess sowie die Pflege des Product Backlog und gehen tiefer auf die Scrum-Artefakte ein, da sie erfolgskritische Bestandteile der Arbeit als Product Owner sind.

Product Owner im Unternehmen: Die Webinar-Serie von Heise

Im September und Oktober bietet Heise mit der Webinar-Serie "Product Owner im Unternehmen" einen praxisnahen Einstieg in die tägliche Arbeit als Product Owner. In insgesamt 20 Stunden lernen Teilnehmer:innen ihre Rolle als PO besser zu verstehen und bekommen Praxiswissen für ihr Verhalten in den Scrum-Events an die Hand. Darüber hinaus meistern sie die Arbeit mit User Stories, Akzeptanzkriterien und dem Schneiden von Anforderungen, wie sie erfolgreich mit Stakeholdern zusammenarbeiten und wie sie die Bedürfnisse der Nutzer:innen in der Product Discovery und im Product Backlog stets im Blick halten.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 139 Euro. Wer gleich alle fünf Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 429 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden. (bbo)