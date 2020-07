Alternatives Trackpad-Folio für das iPad Pro

Wer nach einer Alternative zu Apples hauseigenem Magic Keyboard für das iPad Pro sucht, kann nun auch bei Logitech fündig werden. Der Zubehörspezialist hat mit dem Folio Touch eine eigene Tastaturhülle inklusive Trackpad für Apples Profi-Tablet vorgestellt, die einige Vorteile gegenüber dem "Original" hat.

2018er und 2020er Jahrgang nutzbar

Aktuell nur in einer Variante für das iPad Pro mit 11 Zoll verfügbar – ob eine 12,9-Zoll-Version erscheint, blieb zunächst unklar –, wird das Gerät mittels Apples proprietärer Smart-Connector-Schnittstelle angebunden. Einen eigenen Akku benötigt das Folio Touch daher nicht, auch eine Bluetooth-Verbindung muss nicht hergestellt werden. Kompatibel ist die Tastatur mit iPad-Pro-Tablets aus den Jahren 2018 und 2020.

Das Folio Touch ist anders aufgebaut als das Magic Keyboard. So gibt es einen eigenen Ständer zum Ausklappen, um das iPad zu stützen – es "schwebt" also nicht. Der Kick Stand kann in einem Winkel von 40 Grad verstellt werden. Das Folio Touch kann in vier Modi betrieben werden: "Notebook"-Modus, Ansichts-Modus (Tastatur liegt unten, für Video z.B.), Zeichen-Modus (für die Arbeit mit dem Apple Pencil) sowie im Lese-Modus (Tastatur komplett nach hinten geklappt).

Keine Kompatibilitätsprobleme

Logitech verspricht, dass das Trackpad des Folio Touch genauso gut arbeitet wie das des Magic Keyboard – per Bluetooth angebundene Geräte wie das von Brydge zeigen zum Teil noch Inkompatibilitäten etwa bei den Gesten. Mit einem Gewicht von 646 Gramm ist das Folio Touch leicht schwerer als das Magic Keyboard von Apple mit knapp 600 Gramm. Eine Schlaufe für den Apple Pencil hat Logitech eingebaut.

Besonders praktisch an der Tastaturhülle ist aber, dass sie über eine Funktionstastenreihe verfügt. Diese lässt Apple traditionell bei seinen iPad-Keyboards leider weg. So kann man mit dem Logitech schnell zum Homescreen, die Spotlight-Suche aufrufen, die Lautstärke einstellen, eine Medienwiedergabe kontrollieren oder die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur sowie die Helligekeit steuern. Dies entspricht dem Standard, den Logitech schon beim Combo Touch für ältere iPad-Modelle vorgemacht hatte – Apple könnte sich hiervon eine Scheibe abschneiden.

(bsc)