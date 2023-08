Altersprüfung: Pornhub sperrt User im US-Bundesstaat Arkansas aus

Der kanadische Pornhub-Betreiber MindGeek sperrt alle User in Arkansas von seinen Webseiten aus, nachdem das neue Altersverifizierungsgesetz des US-Bundesstaates am Dienstag in Kraft getreten ist. Das vermeldet das US-Technikportal The Verge am Donnerstag.

Das Gesetz SB 66 des Bundesstaates Arkansas (PDF) verbietet der Pornowebseite Pornhub zwar nicht den Betrieb in Arkansas, verlangt aber, dass Pornoseiten anhand von Ausweispapieren überprüfen, ob die Nutzerinnen und Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind. Aus Protest dagegen blockierte Pornhub am Mittwoch den gesamten Datenverkehr von IP-Adressen mit Sitz in Arkansas, schreibt The Verge.

"Das Gesetz gefährdet Kinder und ihre Privatsphäre"

Der Betreiber MindGeek argumentiert, dass das Gesetz, das eigentlich dem Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen soll, tatsächlich den Usern schadet. "Während Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften für uns an erster Stelle stehen, ist die Vorlage des Personalausweises bei jedem Besuch einer Plattform für Erwachsene nicht die effektivste Lösung, um unsere Nutzer zu schützen, und gefährdet in der Tat Kinder und ihre Privatsphäre", schrieb MindGeek in einer Nachricht, die für die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer anstelle der Pornhub-Startseite erscheint. Die Sperre gilt demnach auch für andere beliebte MindGeek-Pornowebseiten, wie RedTube.

Als erster US-Bundesstaat erließt Louisiana Vorschriften, die Pornoseiten dazu verpflichten, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer zu überprüfen. Jenes Gesetz wiederum hat andere republilkanisch-regierte US-Bundesstaaten dazu inspiriert, ähnliche Regularien einzuführen. Zumindest sechs US-Bundesstaaten haben ähnliche Maßnahmen beschlossen, von denen einige allerdings erst in einigen Monaten in Kraft treten sollen.

MindGeek reagiert auf Verbotswelle

Als Reaktion auf diese Welle von Verboten hat MindGeek beschlossen, den Zugang in jenen US-Bundesstaaten zu sperren, in denen die Gesetze bereits in Kraft getreten sind. So hat MindGeek bislang den Zugang für Personen aus Mississippi, Utah und Virginia gesperrt.

Als der republikanisch regierte US-Bundesstaat Utah ein Gesetz erließ, dass Anbieter erotischer Inhalte haften lässt, wenn Jugendliche die Altersverifikation überwinden, hat der Pornhub-Betreiber User aus Utah gesperrt. Aus MindGeeks Sicht wäre die einzig sinnvolle Lösung eine Altersverifikation auf den Endgeräten. Dort können Erziehungsberechtigte schon seit geraumer Zeit gebührenfreie Filter für minderjährige User einrichten.

Für und Wider von Altersverifikation

In Louisiana hat MindGeek Anfang des Jahres zunächst doch eine entsprechende Verifikationshürde aufgebaut. Das sei dort möglich, weil Louisiana die Verwendung seiner Ausweise online erlaube, hieß es. Utah tut dies aber nicht. Mit der Verifikation ging der Datenverkehr in Louisiana nach Angaben des Unternehmens um 80 Prozent zurück. Anstatt Systeme zur Altersüberprüfung einzuführen, entschied sich MindGeek, den Zugang vollständig zu sperren, und forderte die User auf, sich an die Abgeordneten ihrer Bundesstaaten zu wenden, um gegen diese Gesetze vorzugehen.

Auch in Großbritannien soll bei Pornografie Altersverifikation Pflicht werden. Alle Online-Angebote inklusive Social Media, die pornografische Inhalte verbreiten, müssen laut der britischen Regierung künftig eine Altersprüfung durchführen. In Deutschland sind die technischen Mittel, die Unter-18-Jährige von pornografischen Inhalten fernhalten sollen, heftig umstritten. Während die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) Altersverifikationssysteme befürwortet, halten Porno-Aktivisten eine solche Pflicht hingegen für gefährlich, da sie die Mehrheit der User auf Seiten im Ausland außerhalb der hiesigen Jurisdiktion treibe.

