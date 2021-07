Altmaier erwartet bis 2030 rund 14 Millionen Elektroautos

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet, dass bis 2030 deutlich mehr Elektroautos auf den Straßen in Deutschland fahren als bislang angepeilt. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland im Jahre 2030 um einen gewaltigen Betrag bis hin zu 40 Prozent höher sein wird als bisher angenommen", sagte der CDU-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Er verwies auf neue, von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Berechnungen.

Bislang hatte der Bund mit 7 Milliionen bis 10 Millionen zugelassenen Elektroautos bis 2030 gerechnet. Fachleuten zufolge könnten rund 14 Millionen batteriebetriebene Autos 2030 erforderlich sein, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. "Was wir im Augenblick erleben, ist ein ganz rasanter Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität", sagte Altmaier.

Der Anteil der Neuwagen, die Strom als Energieträger nutzen können, steigt weiter stark an. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 163.571 Plug-in-Hybride und 148.716 batterieelektrische Autos erstmals in Deutschland zugelassen. Zur Einordnung: Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 1.390.889 Neuwagen verkauft. Davon hatten 314.491 einen Dieselmotor. Im April 2021 lagen Plug-in-Hybride und Elektroautos in Summe erstmals vor den Selbstzündern. Dieser Trend hält an.

Bild 1 von 54 Die wichtigsten E-Autos (54 Bilder) Audi Q4 e-tron





Spitzenleistung 125 - 220 kW



Dauerleistung 70 bzw. 77 kW



Batteriekapazität brutto 55 kWh (Q4 e-tron 35) bzw. 82 kWh



max. Ladeleistung Gleichstrom 100 kW (Q4 e-tron 35) bzw. 125 kW (an bestimmten Ionity-Ladepunkten)





max. Ladeleistung Wechselstrom 7,2 kW (e-tron 35) bzw. 11 kW





Reichweite (WLTP) 306 km (e-tron 35 min.) bis 520 km (e-tron 40 max.)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 17,0 (e-tron 35 min.) bis 20,1 kWh/100 km (e-tron 40 max.)





Höchstgeschwindigkeit: 160 (e-tron 35) bzw. 180 km/h





Kofferraumvolumen: 520 - 1490 Liter





Grundpreise (brutto, Stand: Juli 2021): 41.900 bis 53.600 Euro

(Bild: Audi )

