Amazon Air: Amazon vergrößert Frachtflugzeug-Flotte

Amazon wird zwölf weitere Frachtflugzeuge leasen, um der gestiegenen Nachfrage nach Lieferungen bis zur Haustür entsprechen zu können. Besonders durch die Coronavirus-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig die Frachtflugzeuge für die Aufrechterhaltung der Geschäfte sind, erklärte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit). Auch für zukünftige Geschäfte werde die Amazon Flotte (Amazon Air) ausgebaut.

Viel zu tun

Besonders zu Beginn der Coronavirus-Pandemie musste Amazon gestiegenen Anforderungen gerecht werden. Zum einen belieferte das Unternehmen weiterhin private Kunden, deren Zahl durch social-spatial-Empfehlungen deutlich stieg. Zum anderen versorgte Amazon Geschäftspartner, Teile des Gesundheitswesens und Hilfsorganisationen in den ganzen USA mit Schutzausrüstungen.

Mit den zwölf neuen Maschinen vom Typ Boeing 767-300 wird sich die Amazon Flotte auf mehr als 80 Flugzeuge vergrößern. Eine der Maschinen wurde bereits im Mai 2020 übernommen, die übrigen elf sollen in 2021 ausgeliefert werden. Geleast werden sie bei der Luftfahrtholdinggesellschaft ATSG, erklärte das Unternehmen.

Krisengewinner

Amazon gilt als einer der großen Gewinner der Coronavirus-Krise. Das Unternehmen schrieb noch während anhaltender Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Ländern Stellen aus – in den USA zunächst 100.000, später noch 75.000 zusätzlich. Aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastungen für die Mitarbeiter:innen in der Coronavirus-Krise erhöhte der Online-Händler zumindest kurzfristig die Gehälter.

Seine Kapazitäten baut Amazon weltweit aus. Auch in Deutschland sind neue Verteilzentren geplant. Zuletzt wurde ein neues Verteilzentrum für Niedersachsen versprochen.

(kbe)